แม่-ลูกน้ำตานอง “ต่าย ชุติมา” กอดลาส่งลูกสาว “น้องพิพิม” ไปเรียนที่บอสตัน 5 เดือน

ทำเอาร้องไห้ทั้งคู่ สำหรับ “น้องพิพิม” ลูกสาวของ “ต่าย ชุติมา ทีปะนาถ” และ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ที่ล่าสุดต้องบินไปทดลองเรียนที่บอสตันเป็นเวลา 5 เดือน ระหว่างไปส่งลูกสาว ทำน้องพิพิมหลั่งน้ำตาซบคุณแม่ ส่วนต่ายก็ร้องไห้ไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ต่าย เพิ่งให้สัมภาษณ์เรื่องที่ลูกสาวทดลองไปเรียนต่างประเทศ “เราให้ไปทดลองประมาณ 5 เดือน คือยังไม่ได้จะให้ไปเรียนต่อตอนนี้ค่ะ แต่มีการคุยกับลูกว่าอยากไปใช่ไหม เราก็ไม่อยากไปห้าม เพราะจริงๆ รู้สึกว่าเด็กไป แต่พอเขามาขอก็ลองให้ไปสั้นๆ เราก็โอเค อนุญาตให้ไป
แต่จริงๆ อยากให้รอโตกว่านี้ อยากให้มีความคิดในการตัดสินใจอะไรได้มากกว่านี้ด้วย แล้วด้วยวัยตอนนี้มันเป็นวัยที่ใกล้ชิดพ่อแม่ แต่ถ้าต้องห่างไปก็กลัวว่าจะทำให้ต้องห่างกัน แต่ถ้าเกิดวัยที่เขาโตพอประมาณแล้ว ที่เขาเหมือนจะไปติดเพื่อนแล้ว ก็เป็นเรื่องของเขาว่าเขาจะไปผจญภัยโลกกว้างอะไรก็ไป ต่ายก็จะมีไปเยี่ยมค่ะ เขาจะมีเบรกนิดนึง 10 วัน ก็คือจะพาเขาเที่ยว”