สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม เปิดประตูรับโชคลาภ ต้อนรับตรุษจีนปีมะเมีย ชวนเสริมดวง เสริมเฮง กับกิจกรรม “ดูดวงให้ดวงดีรับปีมะเมีย” โดยสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม จัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมะเมีย ภายใต้ชื่อ “สุขโหรา ณ สุขสยาม” เปิดประตูรับโชคลาภ เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่จีน ชวนสายมูและผู้ที่สนใจศาสตร์พยากรณ์ร่วมกิจกรรม “ดูดวงให้ดวงดีรับปีมะเมีย” โดยทีมนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญจาก สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่จะมาร่วมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ครอบคลุมทุกมิติชีวิต ทั้งโชคลาภ การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ พร้อมเช็กดวงปีชงแบบละเอียดครบทุกศาสตร์
ภายในงานพบกับศาสตร์พยากรณ์รวม 10 รายการ โดยแบ่งเป็น 9 ศาสตร์หลัก ได้แก่ โหราศาสตร์ไทย ไพ่ทาโรต์/ไพ่ยิปซี ไพ่ออราเคิล ลายมือ วิเคราะห์ชื่อ–นามสกุล ไพ่พระราหู (ทักษามหายุค) กราฟชีวิต วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ และวิเคราะห์ลายเซ็น ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งแบบ 30 นาที และ 60 นาที ในราคาเท่ากันทุกศาสตร์
อัตราค่าบริการระหว่างวันที่ 13 – 25 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ชั้น UG เมืองสุขสยาม ราคา 30 นาที 499 บาท และ 60 นาที 899 บาท และพิเศษในช่วงวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ชั้น G และ UG เมืองสุขสยาม ราคา 30 นาที เพียง 449 บาท (ราคาพิเศษ) ส่วนคอร์ส 60 นาที ราคา 899 บาทเท่าเดิม
นอกจากนี้ ยังมีบริการเสริมด้านการดูฤกษ์มงคล ตั้งชื่อ และออกแบบลายเซ็น ในราคา 3,500 บาท (13–25 ก.พ.) และราคาพิเศษ 3,150 บาท (26–28 ก.พ.)
“สุขโหรา ณ สุขสยาม” จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์รับตรุษจีน ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เริ่มต้นปีใหม่จีนด้วยพลังดี ความมั่นใจ และความเป็นสิริมงคล ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและวัฒนธรรมไทย–จีนอันงดงาม ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
สุขโหรา ณ สุขสยาม เปิดประตูรับโชคลาภ ต้อนรับตรุษจีนปีมะเมีย ชวนคุณมาเสริมดวง เสริมเฮง กับกิจกรรม “ดูดวงให้ดวงดีรับปีมะเมีย” โดยทีมนักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญจาก สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เจาะลึกทุกเรื่องชีวิต ทั้งโชคลาภ การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ พร้อมเช็กดวงปีชงแบบละเอียด ครบทุกศาสตร์พยากรณ์
บริการศาสตร์พยากรณ์ (รวม 10 รายการ)
✨ 9 ศาสตร์หลัก
1.โหราศาสตร์ไทย
2.ไพ่ทาโรต์ / ไพ่ยิปซี
3.ไพ่ออราเคิล
4.ลายมือ
5.วิเคราะห์ชื่อ–นามสกุล
6.ไพ่พระราหู (ทักษามหายุค)
7.กราฟชีวิต
8.วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์
9.วิเคราะห์ลายเซ็น
ทุกศาสตร์เลือกได้ 30 นาที หรือ 60 นาที
ราคาเท่ากันทุกศาสตร์
ราคาแบ่งตามช่วงเวลา
13 – 25 ก.พ. 2569 (ชั้น UG)
•30 นาที: 499 บาท
•60 นาที: 899 บาท
26 – 28 ก.พ. 2569 (ชั้น G และ UG)
•30 นาที: 449 บาท (ลดพิเศษ)
•60 นาที: 899 บาท
ส่วนลดมีเฉพาะคอร์ส 30 นาที
คอร์ส 60 นาที ราคาเท่าเดิมทุกช่วง
บริการเสริม (ดูฤกษ์มงคล / ตั้งชื่อ / ออกแบบลายเซ็น)
•13–25 ก.พ.: 3,500 บาท
•26–28 ก.พ.: 3,150 บาท
รายชื่อหมอดู 24 ท่าน
1.ปริยากร สุขทับ
2.พี่พัตนักพยากรณ์
3.แม่หมอแนนฮีลใจ
4.แม่หมออาริน
5.หมอเกตอ่านดวง พรพิริยะ
6.อ.แจ็กโหรา
7.อ.ดรันยกรณ์ เธียรภัทรโรจน์
8.อ.ดารกา เอี่ยมทศ
9.อ.ดาว พรหมญาณพยากรณ์
10.อ.ตู้ นฤพนธ์
11.อ.ทันน์ มโนธรรม789
12.อ.ธนกร โศจิวัจน์
13.อ.นัทธ์กมนต์ ปิยะจตุรวัฒน์
14.อ.นุช พรหมญาณ99
15.อ.เบส The Tarot Reader
16.อ.ปิยาณี ไพ่ยิปซี
17.อ.พงศ์ วิเคราะห์ดวง
18.อาจารย์พรรษา Fortune Healer
19.อ.พิมพ์นิภา ธนพิธานันท์
20.อ.เมย์ ทาโร่ท์
21.อ.เย้า เดินตามดาว
22.อ.สุรยวีย์ พยากรณ์
23.อ.อรุษ Thai Astrology
24.อ.อินทร์ ไพ่ยิปซี