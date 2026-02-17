xs
“แพท ณปภา” ประกาศเป็นคุณแม่ลูก 2 แล้ว ตอนนี้ตั้งท้องได้ 3 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ลุ้นแล้วลุ้นอีกแต่ลูกคนที่ 2 ก็ยังไม่มาเสียที ล่าสุดวันนี้ (17 ก.พ.69) “แพท ณปภา ตันตระกูล” ได้โพสต์คลิปพร้อมหน้าสามี “พี ชานนท์ วงศ์งามขำ”ประกาศข่าวดี ตอนนี้ตั้งท้องได้ 3 เดือนแล้ว พร้อมให้ชมโมเมนต์ลูกนอนก่ายหน้าผากอยู่ในท้องแม่แพท แพทดีใจมาก บอก “เป็นคุณแม่ลูก 2 แล้วนะคะ”














