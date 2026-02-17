เชิญชมนิทรรศการมหกรรมศิลปะ “กิจกรรมวาดเขียนปัตตานี (Lukis Pattani 2026)”   บอกเล่าเรื่องราวของปัตตานีสู่สายตาโลก วันนี้ – 29 มีนาคม นี้

นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการมหกรรมศิลปะปัตตานี “วาดเขียนปัตตานี 2569 (Pattani Art Fest: Lukis Pattani 2026)” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันนี้จนถึง 29 มีนาคมนี้ จัดโดย จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี และภาคีเครือข่ายฯ โดยในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สีน้ำ) และ ดร.นิพนธ์ นิกาจิ ศิลปินอาวุโสและจิตรกรสีน้ำระดับนานาชาติที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยศิลปินในพื้นที่ ศิลปินในประเทศ และระดับนานาชาติ ที่มาร่วมสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างคึกคัก เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานศิลป์ครั้งสำคัญนี้สะท้อนพลังความร่วมมือของภาคีวัฒนธรรมในจังหวัดปัตตานีและภูมิภาคชายแดนใต้ โดยได้จัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สำหรับการจัดงาน นิทรรศการมหกรรมศิลปะปัตตานี “วาดเขียนปัตตานี 2569 (Pattani Art Fest: Lukis Pattani 2026)” เป็นโครงการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวทุกด้านด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินร่วมสมัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงจากที่ต่างๆ มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านภาพวาด ในการสะท้อนเรื่องราวของเมืองปัตตานี ผ่านมิติมุมมองในด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนเด็กและเยาวชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ถึงเรื่องราวในมิติต่างๆ ของจังหวัดปัตตานีมากยิ่งขึ้น
ภายในพิธีเปิดงานไม่ได้มีเพียงการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินชายแดนใต้เท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยเวทีเสวนา “Pattani Art Talk: สืบศิลป์ สานพัฒนา” ที่เปิดมุมมองใหม่ทางความคิด การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงาม และบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนตัวตนของพื้นที่ผ่านเส้น สี และเรื่องราว
โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง โดยกำหนดจัดให้มีการนำผลงานของศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมไปถึงผลงานต่างๆ จากกิจกรรมที่จัดไปแล้ว มาจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากลัยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
และยังสามารถรับชมการแสดงผลงานสัญจร ต่อได้ทื่สภากาแฟพรีเมียม ถนนปัตตานีภิรมย์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีระหว่างวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2569 และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 - 29 มีนาคม 2569
นี่ไม่ใช่แค่งานศิลปะ แต่คือพลังสร้างสรรค์ที่กำลังบอกเล่าเรื่องราวของปัตตานีสู่สายตาโลก มางานเดียว…ได้ครบทั้งศิลปะ ความสุข และเรื่องราวของปัตตานี แล้วคุณจะหลงรักเมืองนี้มากกว่าที่คิด