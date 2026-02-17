เพื่อน “ก้อย อรัชพร” แจงแทน จิ้น “ท็อป ทศพล” เพราะสนุก - เกิดขึ้นจริง! เผยตอนนั้นสัมพันธ์ “ทิม พิธา” ยังไม่ 100%

ความรักชนะทุกสิ่ง และชนะทุกคน ในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมา สำหรับคู่สุดเซอร์ไพร์สคนทั้งประเทศ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” และ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์”ที่แม้การเปิดตัวอาจจะเริ่มจากภาพโดนแอบถ่าย แต่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เสิร์ฟไม่หยุด แต่ละโมเมนต์หวานไม่แคร์คนโสด แต่ก็ยังมีคำถามที่คนคาใจแล้วที่ “ก้อย” จิ้นกับ “ท็อป ทศพล หมายสุข” ล่ะ!มันคืออะไร? จนล่าสุด “ดรีม อภิชญา พานิชตระกูล” และแฟนหนุ่ม “มีน พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร” ก็ออกมาอธิบายถึงดรามาดังกล่าว ยอมรับว่าตอนนั้นเรื่องจิ้นมันเกิดขึ้นจริง เพราะเคมีมันได้ และตอนนั้นเรื่องของ “พิธา” ก็ยังไม่คอมพลีต 100%
มีน : ผมไม่ได้กุมความลับเรื่องนี้ ไม่ใช่ผมแน่ๆ ผมรู้ก่อนคนอื่นคือสั้นมากๆ เพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้น สั้นจริงๆ
ดรีม : ดรีมแค่รู้สึกว่าถ้ามันยังไม่ 100% ก็เลยไม่ได้เล่าไง แค่ถ้าชัวร์แล้ว ใช่แล้ว ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นความลับที่ต้องช่วยกันเก็บไว้นิดนึง ดรีมกับนัตตี้รู้พร้อมกัน มันจะไม่ใช่ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยอะไรนะ ไม่ใช่โผล่มาเลย แต่มันก็จะมีสัญญาณมาอยู่แล้ว เกิดการมีการคุยกันบ้าง เท่าที่รู้มา ก็เลยจะไม่ได้ตกใจมาก แต่ตอนนี้ อ๋อ โอเค เริ่มจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ
มีน : ตอนรู้ ตกใจเลย ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยครับ ทำไงดี ทำตัวไม่ถูก แต่ก็พยายามทำตัวให้ปกติที่สุดครับ ซึ่งดรีมมาบอกผมก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวนิดหน่อย เพราะคิดว่าน่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นแล้ว
ดรีม : ทุกอย่างน่าจะคอมพลีตแล้ว น่าจะโอเคแล้ว และอยากจะพูดนึดนึงว่า ณ ตอนนั้น ที่มันเกิดการจิ้นกับพี่ท็อปขึ้นนั้น ตอนนั้น พวกดรีมไม่ได้รู้สิ่งนี้ คือเพื่อนยังไม่ได้ 100% กับคนนี้ เราก็จิ้นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้น มันคือเรื่องจริง
มีคนคอมเมนต์มา อยากจะทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า ณ โมเมนต์นั้น พวกเราก็สนุกอย่างที่ทุกคนเห็นเลย และที่จิ้นในความเป็นไปได้ ความน่ารักของเคมีอะไรแบบนี้ มันก็คือเรื่องจริง แต่หลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้น หรือว่าเพื่อนจะเลือกใคร เราไม่สามารถไปอยู่ในการตัดสินใจของเขาได้ มันเป็นความรัก อยากให้ทุกคนแฮปปี้ กับความรักที่เกิดขึ้น ซึ่งเราก็ยินดีกับเพื่อน เพราะเพื่อนมีความรัก