มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ ประกาศรางวัลการประกวดเขียนเรียงความดึง “อาย กมลเนตร” “เต็ก ชัยรัตน์” เจ้าของ กาหลมหรทึก ร่วมเสวนา

มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ จัดงานประกาศผลรางวัล การประกวดเขียนเรียงความเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความคิดสร้างสรรค์ ประจำปี 69 พร้อมดึง 2 ดารา-นักเขียนดัง อาย กมลเนตร เรืองศรี เต็ก ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ เจ้าของผลงาน กาหลมหรทึก ร่วมขึ้นเวทีเสวนา พร้อมมอบทุนการศึกษา นักเรียนด้อยโอกาส, นิสิต, นักศึกษา ฯลฯ
มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ โดยการสนับสนุน ของ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศผลรางวัล การประกวดเขียนเรียงความเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กและเยาวชน ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569 (รับโล่เกียรติยศ จากท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย) พร้อมจัดการเสวนา โดย อาย กมลเนตร เรืองศรี นักแสดงหญิงชื่อดัง, เต็ก ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ เจ้าของผลงาน กาหลมหรทึก และ อาจารย์ธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมการมอบทุนการศึกษา ให้กับ นักเรียนด้อยโอกาส, นิสิต, นักศึกษา ฯลฯ
นายเอกกมล แพทยานันท์ ประธานมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและการพัฒนาทักษะการเขียนของเด็กและเยาวชน มูลนิธิฯ จึงจัดโครงการเขียนเรียงความ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรักษ์ในภาษาไทย และเป็นเวทีในการแสดงความคิด ทัศนคติของตนเองถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเขียนเรียงความที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
โครงการประกวดการเขียนเรียงความ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กและเยาวชน ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 (รับโล่รางวัลเกียรติยศองคมนตรี) โดย มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ให้กับเด็กกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เห็นคุณค่าของวิชาภาษาไทย และได้แสดงความสามารถทางภาษาไทย ต่อสาธารณะชน เพื่อให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ได้พัฒนาทักษะด้านการเขียนเรียงความของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ได้พัฒนากระบวนการคิด การค้นคว้าข้อมูล และจินตนาการผ่านการเขียนเรียงความ
ในโอกาสนี้ ยังมีการจัดการเสวนา เรื่อง นักเขียนรุ่นใหม่ในยุค AI เสาวนาโดย อาย กมลเนตร เรืองศรี นักแสดงหญิง นักเขียน และคอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร a day, เต็ก ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ นักเขียนเจ้าของนามปากกา ปราปต์ เจ้าของผลงาน กาหลมหรทึก และ อาจารย์ธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ)
พิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) จ.นนทบุรี, นักเรียนด้อยโอกาส ในพื้นที่ กทม. และนักเรียนตาบอด โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มอบทุนโดย นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ์ทอง กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ, นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนโดย นายเอกกมล แพทยานันท์ ประธานมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ
การประกาศผลรางวัลนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลของแต่ละระดับชั้น พร้อมทั้งการอ่านผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
รางวัลพิเศษ “ความตั้งใจดี” ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (8 รางวัล) มอบรางวัลโดย นางสาวธนาพันธ์ เค้าสิม เจ้าหน้าที่ส่วนงานอาสาสมัคร โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้แก่
1. ด.ช.ธนาภัทร สุขไสย โรงเรียนวัดแม่เตย จ.สงขลา
2. ด.ญ.น้ำหวาน โรงเรียนวัดเมืองสาตร จ.เชียงใหม่
3. ด.ญ.ป้อม พรหมพรรณ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จ.เพชรบุรี
4. น.ส.จิรัชญา จวงเงิน โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ชัยภูมิ
5. น.ส.เอมี่ โรงเรียนกะปงพิทยาคม จ.พังงา
6. นายอัครเดช โคตรนายูง มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
7. ด.ช.ปรัชญา เอสุจินต์ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ กรุงเทพฯ
8. ด.ญ.แสงคำ โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) จ.นนทบุรี
รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ “คนพิเศษของฉัน” มอบรางวัลโดย อาจารย์ธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ด.ญ.จิณห์วรา ครุฑจันทร์ ป.3 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า จ.ลพบุรี ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท โล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “สิ่งที่ฉันประทับใจ” มอบรางวัลโดย อาจารย์ ดร. นริศรา หาสนาม อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ด.ญ.กัญญารัตน์ อินเพ็ชร ป.6 โรงเรียนวัดท่าข้าม จ.สุพรรณบุรี ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท โล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ “แต่เล็กจนโตความฝันที่เป็นจริง และความฝันที่เปลี่ยนแปลง” มอบรางวัลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แก่ ด.ญ.ณัฐธิดา งามมี ม.2 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม จ.ปทุมธานี ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในหัวข้อ “Ai คือเพื่อน หรือแค่เสมือนคนรู้จัก” หรือ หัวข้อ “สังคมผู้สูงอายุ โอกาสและความท้าทายของอนาคตประเทศไทย” มอบรางวัลโดย นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ์ทอง กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ ได้แก่ นายอิรฟาน สามะ ม.5 โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จ.ยะลา ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท โล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า ในหัวข้อ “อิทธิพลของสื่อ และการใช้ภาษา ต่อการสร้างเจตคติของสังคมที่มีต่อคนพิการ” หรือ หัวข้อ “เงินตรา คุณค่า และความสุขของมนุษย์” มอบรางวัลโดย นายเอกกมล แพทยานันท์ ประธานมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ ได้แก่ นางสาวณิชกานต์ ลี้สกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท โล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร
การจัดโครงการประกวดการเขียนเรียงความในครั้งนี้ คาดว่า จะทำให้ นักเรียน, นักศึกษา สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ให้กับเด็กกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ, ได้เห็นคุณค่าของวิชาภาษาไทยและได้แสดงความสามารถทางภาษาไทยให้ปรากฏต่อสาธารณะชน, ได้พัฒนาทักษะด้านการเขียนเรียงความของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้พัฒนากระบวนการคิด การค้นคว้าข้อมูล และจินตนาการผ่านการเขียนเรียงความ มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคุณครู ผู้ปกครอง และน้องๆ ทุกคน ที่ให้ความสนใจโครงการประกวดเรียงความฯ ของเรา สำหรับใครที่ไม่ได้รางวัลในปีนี้ ขอให้มาพยายามด้วยกันใหม่ในปีหน้า