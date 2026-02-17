สรุปดรามา “ครูไพบูลย์ vs เอิร์ธ แฟนสาว” ปมทำร้าย หนังคนละม้วน! ขออย่าโยง กระต่าย - เอ๋ มิรา

-เรื่องราว “หนังคนละม้วน” ระหว่าง “ครูไพบูลย์ แสงเดือน” กับ “เอิร์ธ” อดีตแฟนสาว หลังเพจดัง “โรสเมจิกสกิน” แฉฝ่ายครูไพบูลย์ทำร้ายร่างกายแฟนจนน่วมทั้งตัว ปากแตก เลือดนัยน์ตาแตก และไม่ได้ทำครั้งแรก
-เหตุเริ่มจากฝ่ายชายเมา ต้องการออกไปข้างนอกตอนดึก แต่ฝ่ายหญิงพยายามห้ามปราม ทำให้ครูไพบูลย์ไม่พอใจ ใช้กำลังทำร้ายร่างกาย ซึ่งที่ผ่านมาเวลาดื่มสุรา มักคุมสติไม่อยู่ เคยมีเหตุทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงแต่เรื่องเงียบ
-หลังเพจดังแฉ ครูไพบูลย์ ชี้แจงทันที ลั่นให้รอฟังความจริงจากฝั่งตน พร้อมออกทุกรายการ ยืนยันว่าฝ่ายหญิงคลุ้มคลั่ง ขู่ฆ่า
-ให้สัมภาษณ์สื่อดังอีจัน บันเทิง ระบุว่า เป็นแฟนกันมา 1 ปี เพิ่งมาอยู่กับตนปลายปีที่แล้ว มีนิสัยคุล้มคลั่ง ชวนทะเลาะ ทำร้ายร่างกายตัวเอง พยายามเลิกหลายรอบ แต่เขาก็ขอโทษ และกลับมาขอคืนดี
-ในคลิปถ้าตีถ้าเตะคงไม่จับกันแบบนั้น เขาเคยเอาปืนตนไปขึ้นลำ ขู่ฆ่าตนหลายรอบแล้ว
-ตาเขาตนไม่ได้ทำอะไร แค่จับกันไว้ ก่อนเข้าห้องน้ำไม่มีร่องรอยอะไร แต่ที่ข้อมือช้ำเป็นเพราะจับเขา ต้องล็อกเขาไว้ ถ้าไม่ล็อกเขาก็ทำร้ายตน วันนั้นเขาบอกจะฆ่าตนให้ได้
-ไม่เคยเมาแล้วทำร้ายแฟน ด้วยสันดานไม่เคยทำร้ายผู้หญิง
-เขาคลุ้มคลั่ง ใช้ความรุนแรง พยายามขอเลิกทุกครั้งที่เขาเป็นแบบนี้ เพราะตนกลัว
-คงต้องจบกัน เพราะไม่กล้า พี่สาวก็กลัว นางขู่ฆ่าทุกคน
- ฝั่ง “เอิร์ธ” สวนทันที ยืนยันถูกทำทำร้าย สาเหตุเริ่มจากมีการทะเลาะกันเรื่องที่ “ล็อกบ้านแล้วหากันไม่เจอ” จนมีปากเสียงรุนแรง อ้างว่าถูกบีบคอ และถูกกระแทกจนได้รับบาดเจ็บ ไม่ใช่การทำร้ายตัวเองตามที่ฝ่ายชายกล่าวอ้าง ยืนยันว่าไม่มีทางที่เธอจะทำร้ายตัวเองจนตาบวมเขียวขนาดนั้นได้
-แฉตั้งแต่คบกันมา เคยถูกทำร้ายร่างกายมาแล้ว 2 ครั้ง และครั้งนี้เป็นจุดที่ทำให้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์
-เอิร์ธได้นำหลักฐานภาพถ่ายบาดแผลและคลิปเหตุการณ์ไปแจ้งความตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 โดยระบุว่าหลังเกิดเหตุเธอมีอาการ “ตามองไม่เห็นชั่วคราว และหูดับไปข้างหนึ่ง”
-ครูไพบูลย์โพสต์ฟาดเอิร์ธอีก “ถ้าน้องไม่จบ ขอความกรุณาพี่ๆ สื่อไปดูตามตัวน้อง และประวัติน้องก่อนได้ไหมครับ ผมจะไม่ขอแก้ตัว หรืออธิบายอะไรอีกแล้ว ให้ไปดูตัวจริงน้อง ประวัติเขาก่อนได้ไหมครับ ผมพอแล้ว เพิ่งวางสายกับน้องไปบอกว่าจะจบ พอแค่นี้ แต่น้องไปให้ข่าวต่ออีก ทั้งที่ผมปฏิเสธพี่ๆ นักข่าวทุกช่องแล้วว่า คุยเคลียร์กับน้องจบแล้วล่าสุด แต่ทำไมมาโผล่ตรงนี้อีกครับ”
-ชาวเน็ตเข้ามาเมนต์ เคยทำแบบนี้กับ กระต่าย พรรณนิภา และ เอ๋ มิรา อดีตภรรยา จนเกือบตายคามือ ซึ่งครูไพบูลย์โต้ว่า “ไม่ได้ตี อย่าเพิ่งโยง”