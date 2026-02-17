แสนสิริเปิดรับไอเดีย “Young-Gen” ให้พื้นที่ “อาร์มี่ตัวจริง” ปล่อยของ! เปลี่ยนเพลงฮิต “Dynamite” วง BTS เป็นพลังบวก สร้างปรากฏการณ์ใหม่วงการอสังหาฯ

นาทีนี้ถ้าถามว่าแคมเปญไหน “ป๊อป” และ “ปัง” ที่สุด คงหนีไม่พ้น “DEAL POP TOP CHART” จากแสนสิริ ที่สร้างความฮือฮาด้วยการนำเพลงฮิตระดับโลกอย่าง “Dynamite” ของ BTS มาจุดระเบิดความสดใส แต่รู้หรือไม่ว่า... เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเอเจนซี่ขนาดใหญ่ หากแต่เริ่มต้นจาก “เสียงเล็กๆ” ของพนักงานตัวเล็กๆ ที่เป็น “อาร์มี่” (ARMY) ตัวจริง!
จาก “เสียงเล็กๆ” สู่ “ปรากฏการณ์ใหญ่” ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นจากทุกเจเนอเรชัน เกิดเป็นวัฒนธรรม “Freedom to Speak” ในองค์กร นำสู่การเป็นองค์กรที่มี “Young-Gen Mindset” แสนสิริเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่กล้าคิด กล้าพูด และกล้าทำ จนกระทั่งไอเดียของพนักงานกลุ่ม Gen Z ที่มีหัวใจรัก K-Pop ถูกหยิบยกขึ้นมา จาก Passion ส่วนตัว กลายเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่เชื่อมต่อแบรนด์เข้ากับคนรุ่นใหม่ (New Gen) และคนทั่วโลก (Mass Audience)
เจาะเบื้องหลังกว่า 6 เดือน ดีลข้ามโลกกับ HYBE! กว่าจะมาเป็นภาพความสนุกใน Music Video ที่เราเห็น ทีมงานแสนสิริทุ่มเทเจรจาลิขสิทธิ์กับค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง HYBE นานกว่า 6 เดือน เพื่อให้ได้สิทธิ์ใช้เพลง “Dynamite” อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบที่สุด โดยเวอร์ชันที่ใช้ในแคมเปญนี้เป็นการ Rearranged ใหม่ เพื่อสร้างรสสัมผัสทางดนตรีที่สดใหม่ สนุกสนาน แต่ยังคงเอกลักษณ์ต้นฉบับไว้อย่างครบถ้วน
ไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือ นักแสดงใน MV ที่นอกจากจะเป็นนักเต้นมืออาชีพแล้ว ยังมีพนักงานแสนสิริตัวจริงที่มี Passion ในการเต้น และหลงใหลใน K-Pop มาร่วมถ่ายทอดพลังบวกใหม่ๆ ทำให้ผลงานชิ้นนี้ไม่ใช่แค่โฆษณา แต่คืองานศิลปะที่อัดแน่นด้วยจิตวิญญาณของแฟนคลับอย่างแท้จริง
ถอดรหัสลับใน MV เมื่อ “Dynamite” คือจังหวะของ “ชีวิตดีๆ”ทำไมต้องเป็นเพลง “Dynamite”... เพราะเพลงนี้คือเพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกของ BTS ที่สร้างปรากฏการณ์ความฮิตไปทั่วโลก และสามารถทะยานขึ้นอันดับ 1 บน Billboard Hot 100 เป็นสัญลักษณ์ของพลังบวกในช่วงเวลาที่โลกต้องการแสงสว่าง แสนสิริจึงเลือกเพลงนี้มาสะท้อนปรัชญา “Everyday Life is Good” ผ่าน 4 แกนหลักใน MV
1. DESIGN FOR EVERY DAY: ลงตัวทุกวัน กับบ้านที่ออกแบบอย่างดีในทุกรายละเอียด
2. EVERY DAY NO WORRIES - SANSIRI SERVICE: อุ่นใจทุกวัน ทุกด้าน กับการดูแลที่ไม่สิ้นสุด
3. EVERY DAY BETTER TOGETHER - SANSIRI COMMUNITY: ยิ้มได้ทุกวัน กับสังคมที่อบอุ่นและน่าอยู่
4. BUILDING FOR BETTER TOMORROWS - SANSIRI SUSTAINABILITY: ใส่ใจทุกวัน ในบ้านที่คิดถึงอนาคต
มากกว่าการ “เกาะกระแส” คือการ “เข้าใจวัฒนธรรม” นอกจากการปล่อย MV แล้ว แสนสิริเตรียมคอนเทนต์และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนแคมเปญนี้อีกเพียบ ให้เหล่าอาร์มี่ได้เพลิดเพลินระหว่างรอหนุ่มๆ คัมแบ็กในเดือนมีนาคมนี้ นี่พิสูจน์ให้เห็นว่า แสนสิริไม่ได้ทำเพียง Music Marketing แบบฉาบฉวย แต่คือการทำ Cultural Engagement ที่ลึกซึ้ง เข้าใจ Insight ของคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับ K-Pop และพร้อมจะสนับสนุนแบรนด์ที่ “พูดภาษาเดียวกับเขา”
จากเสียงเล็กๆ ของพนักงาน สู่แคมเปญที่สร้างแรงกระเพื่อมระดับประเทศ วันนี้แสนสิริได้เปลี่ยนการขายบ้านให้กลายเป็น “โมเมนต์” แห่งความสุขที่ใครๆ ก็อยากเป็นเจ้าของ พร้อมจุดประกายให้ทุกคนลุกขึ้นมา “Light it up like Dynamite” ไปด้วยกัน!
