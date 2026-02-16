เหล่า NEVERLAND เตรียมลงสนามชิงบัตร! i-dle ส่งคลิปพิเศษตรงถึงแฟนไทย ก่อนระเบิดเพอร์ฟอร์มคอนเสิร์ตใหญ่ที่อิมแพ็คฯ

ความคิดถึงมันรอไม่ได้แล้วจริงๆ!! เพราะสาวๆ i-dleไม่ปล่อยให้แฟนๆ แพ้เสียงในหัว อยากเจอ ต้องได้เจอ!! หลังประกาศว่าจะคัมแบค ทู ไทยแลนด์ กับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ “2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK” ซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี พร้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์สมมงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก ทุกสเตจคือปัง คือเริ่ด ทุกเพลงร้องตามได้ทั้งฮอลล์ คอนเสิร์ตครั้งที่แล้วเซอร์ไพรส์แค่ไหน ครั้งนี้ดับเบิลความพิเศษ เหล่า NEVERLAND ชาวไทย ห้ามนิ่งนอนใจ ต้องเตรียมติดสปีดงัดกลยุทธ์ลงสนามชิงบัตรเท่านั้น
แต่ก่อนที่จะได้ไปจอยแบบมันส์เว่อร์กับสาวๆ พวกเธอก็ส่งคลิปตรงถึงแฟนๆ มารีเช็กความพร้อม รีเช็กความคิดถึง และคอนเฟิร์มความพิเศษที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะ
“สวัสดีค่ะ พวกเรา i-dle ค่ะ พวกเราดีใจมากๆ เลยค่ะ ที่กำลังจะได้กลับไปเจอแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้งเร็วๆ นี้ ทุกครั้งที่พวกเราได้ไปแสดงที่ประเทศไทย พวกเรามีแต่ความทรงจำดีๆ กลับมาเสมอเลยค่ะ เชื่อว่าทุกคนก็คงสนุก และประทับใจเหมือนกันใช่มั้ยคะ? ครั้งนี้พวกเรากลับมาพร้อมกับ 2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] พวกเราจะตั้งใจเตรียมทุกโชว์ที่มีแต่ความพิเศษเพื่อมอบให้กับพวกคุณโดยเฉพาะนะคะ อยากชวนทุกคนมาสนุกด้วยกันที่งาน 2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] พวกเราตั้งใจเตรียมทุกๆ โชว์เพื่อ NEVERLAND โดยเฉพาะเลยค่ะ ยังไงก็อย่าลืมมาหาพวกเรากันเยอะๆ นะคะ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 ที่ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานีค่ะ เพราะฉะนั้น...ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ NEVERLAND ชาวไทยทุกคน...เตรียมตัวให้พร้อม!!! แล้วมาสร้างความทรงจำใหม่ที่สวยงามไปด้วยกันอีกครั้งนะคะ รักนะคะ NEVERLAND ขอบคุณค่ะ”
เจอลูกอ้อนสุดน่ารักลูกโตเข้าไป เหล่า NEVERLAND จะทนยังไงไหว!! ต้องมารวมพลเช็กอินความสุขนี้ไปด้วยกันเท่านั้น คอนเสิร์ต 2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK เปิดขายบัตรรอบ FANCLUB PRESALE วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12.00 – 18.00 น. ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com เท่านั้น *เปิดจำหน่ายทุกโซน ทุกราคา ในจำนวนจำกัด* และเปิดขายบัตรรอบทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com, เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, Call Center 02-262-3456 *เปิดจำหน่ายทุกโซนยกเว้นโซน SE/SF/SJ/SK/D/E/R/Q*
และผ่านทาง www.fantopia.io *จำหน่ายบัตรเฉพาะโซน SE/SF/SJ/SK/D/E/R/Q เท่านั้น** บัตรราคา VIP PACKAGE 6,900 (บัตรยืนและนั่ง) / 5,900 (บัตรยืนและนั่ง) / 4,500 / 3,900 และ 2,900 บาท พร้อมลุ้นรับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ บอกเลยว่าพลาดรอบนี้ มีเสียดายยาวๆ!! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th