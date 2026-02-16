"อั้ม อธิชาติ" โสดแล้วฟิต! ควงคุณแม่ลุยวิ่งพัทยา ในงาน “Atis Run club x Central Festival Pattaya Beach”

บรรยากาศเช้าวันวาเลนไทน์ที่ชายหาดพัทยาคึกคักทันที เมื่อพระเอกสายสุขภาพ "อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์" ควงคุณแม่ร่วมวิ่ง 5 กิโลเมตร ใน กิจกรรม Atis Run club x Central Festival Pattaya Beach พร้อมชวนทีมงาน บริษัทบริษัท อทิสเมด โกลบอล จำกัด มาร่วมขยับร่างกาย สร้างพลังบวกทั้งครอบครัวและองค์กร งานนี้แม้สถานะหัวใจจะยังว่าง แต่เรื่องความฟิตยืนหนึ่ง อั้ม อธิชาติ มาในลุคสปอร์ตโทนขาว–ชมพูรับธีมวาเลนไทน์ พร้อมรอยยิ้มสดใสตลอดเส้นทาง
ไฮไลต์อยู่ที่โมเมนต์แม่–ลูกจับมือวิ่งและหยุดถ่ายรูปเช็กอิน สร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงานและแฟนคลับที่มาให้กำลังใจอย่างอบอุ่น บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีชมพู เสียงหัวเราะ และพลังใจดี ๆ ตอกย้ำแนวคิด “สุขที่สุดคือสุขภาพดี” ของ อั้ม อธิชาติ ได้อย่างชัดเจนแม้ไม่มีคนรู้ใจในวันวาเลนไทน์ก็ตาม