“นิวนิว เอวเด้ง” ซัดใครกันแน่สร้างภาพ! หลัง “ครูไพบูลย์” โดนแฉทำร้ายร่างกายแฟน

หลังจากที่ “ครูไพบูลย์ แสงเดือน” ถูกเพจโรสเมจิกสกินแฉว่าทำร้ายร่างกายแฟนสาว ปากแตก ตาแตก ช้ำไปทั้งตัว ขณะที่ครูไพบูลย์โต้กลับอีกฝ่ายคลุ้มคลั่งแล้วข่มขู่ พร้อมออกทุกรายการเพื่อชี้แจงความจริง
ด้าน “นิวนิว เอวเด้ง” ธนวลัญช์ ธนรัตน์หิรัญช์ สาวที่สนิทกับครูไพบูลย์ได้โพสต์ปกป้องฝ่ายชาย เผยใครกันแน่ที่สร้างภาพ
“แปลกดีนะ ตอนครูโดนตีสลบเข้ารพ.เงียบกริบ แต่พอถึงคราวตัวเอง กลับโพสต์เล่าเรียกความเห็นใจทันที สุดท้ายแล้ว ใครกันแน่ที่กำลัง สร้างภาพ”
พร้อมยัน ไม่สนับสนุนความรุนแรง “ไม่สนับสนุนให้ทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะคะ รอดูหลักฐานก่อนน้า ค่อยตัดสินใจ”