“นิวนิว เอวเด้ง” ซัดใครกันแน่สร้างภาพ! หลัง “ครูไพบูลย์” โดนแฉทำร้ายร่างกายแฟน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากที่ “ครูไพบูลย์ แสงเดือน” ถูกเพจโรสเมจิกสกินแฉว่าทำร้ายร่างกายแฟนสาว ปากแตก ตาแตก ช้ำไปทั้งตัว ขณะที่ครูไพบูลย์โต้กลับอีกฝ่ายคลุ้มคลั่งแล้วข่มขู่ พร้อมออกทุกรายการเพื่อชี้แจงความจริง

ด้าน “นิวนิว เอวเด้ง” ธนวลัญช์ ธนรัตน์หิรัญช์ สาวที่สนิทกับครูไพบูลย์ได้โพสต์ปกป้องฝ่ายชาย เผยใครกันแน่ที่สร้างภาพ

“แปลกดีนะ ตอนครูโดนตีสลบเข้ารพ.เงียบกริบ แต่พอถึงคราวตัวเอง กลับโพสต์เล่าเรียกความเห็นใจทันที สุดท้ายแล้ว ใครกันแน่ที่กำลัง สร้างภาพ”

พร้อมยัน ไม่สนับสนุนความรุนแรง “ไม่สนับสนุนให้ทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะคะ รอดูหลักฐานก่อนน้า ค่อยตัดสินใจ”






