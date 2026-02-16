“จ๊ะ นงผณี” จัดให้ทันที! ส่งเก้าอี้คืน 2 ตัว หลังชาวเน็ตโพสต์เหลือแค่ครึ่งเดียวใกล้โซนบอลลูน

จ๊ะ นงผณี ทำเอาแฟนคลับยิ้มตาม เมื่อดราม่าเล็กๆ ในงานอีเวนต์จบลงแบบอบอุ่น หลังมีชาวเน็ตรายหนึ่งโพสต์เล่าว่า ตั้งเก้าอี้ไว้ 4 ตัว บริเวณโซนใกล้ๆ บอลลูน ก่อนจะเดินไปดูการแสดงของ “จ๊ะ” เพียงไม่นาน แต่พอกลับมาปรากฏว่าเก้าอี้หายไป 2 ตัว เหลือเพียง 2 ตัวเท่านั้น
โดยเจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า “ไม่ทราบว่าของไม่ใช่ของคุณ หยิบเอาไปทำไมครับ โซนใกล้ๆ บอลลูน” พร้อมแท็กถึงนักร้องสาว จนกลายเป็นกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์
ล่าสุด “จ๊ะ นงผณี” ไม่ปล่อยให้เรื่องค้างคา จัดการดูแลให้ทันที ด้วยการจัดเก้าอี้คืนให้ครบอีก 2 ตัว เรียกเสียงชื่นชมจากแฟนคลับที่มองว่านี่คือความใส่ใจของศิลปิน แม้เหตุการณ์จะไม่ได้เกิดจากตัวเธอโดยตรง
งานนี้แฟนๆ ต่างคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักและสปิริตของนักร้องสาว พร้อมฝากเตือนกันเบาๆ เรื่องมารยาทในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้งานสนุกๆ จบลงด้วยความประทับใจของทุกฝ่าย