“ครูไพบูลย์” โต้กลับปมถูกแฉทำร้ายร่างกายแฟนสาว ลั่นอีกฝ่ายคลุ้มคลั่งขู่ฆ่า

กลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย หลังจากที่เพจ “โรสเมจิกสกิน” ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “ครูไพบูลย์ แสงเดือน” เกิดเหตุทะเลาะวิวาทแฟนสาวอย่างหนัก ถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
“มึ้งงงง! มามุงด่วน ลูกชิ้นมีหูสร้างเรื่องอีกแล้ว!
ดราม่าสะเทือนโซเชียล เมื่อมีรายงานว่า ครูไพบูลย์ หรือที่ชาวเน็ตตั้งฉายา “ลูกชิ้นมีหู” เกิดเหตุทะเลาะวิวาทรุนแรงกับแฟนสาว ภายในที่พัก หลังเกิดปากเสียงกันอย่างหนัก
แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า เหตุการณ์เริ่มจากฝ่ายชายมีอาการมึนเมา และต้องการออกไปข้างนอกในช่วงดึก แต่ฝ่ายหญิงพยายามห้ามปราม เกรงว่าจะเกิดปัญหา ทำให้ฝ่ายชายไม่พอใจอย่างรุนแรง ก่อนบานปลายเป็นการใช้กำลังทำร้าeร่างกาย
ไม่ใช่ครั้งแรก! ประวัติความรุนแรงโผล่
มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะช่วงที่ฝ่ายชายดื่มสุรา มักคุมสติไม่อยู่ และเคยมีเหตุทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงในลักษณะคล้ายกันก่อนหน้านี้แต่เรื่องเงียบไป
ครั้งนี้ฝ่ายหญิงทนไม่ไหว ตัดสินใจเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาอดทนมานาน และไม่ต้องการให้เหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีก”
ต่อมาเพจดังเผยว่า สาวรายดังกล่าวขอให้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้ง ขณะที่ “ครูไพบูลย์” ได้แชร์โพสต์ของเพจดัง แคปชั่นว่า
“รอฟังผมก่อนนะครับทุกคน ใช่ครับไม่ใช่แค่ครั้งแรก ผมเลิกกับเขาไปหลายหลังเพราะเขามีอารมณ์รุนแรง โวยวาย คลุ้มคลั่ง ทำร้ายตัวเองและคนรอบข้าง ดูในคลิปได้เลย ผมพยายามคุมตัวเขา และล็อกเขาไว้ ก่อนให้คนมาช่วยจับแล้วผมก็ออกไป เพราะเขาขู่จะฆ่าผม ผมพร้อมตอบทุกคำถาม ทุกสื่อ ทุกรายการครับ”