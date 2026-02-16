ไม่ธรรมดา! ส่องโปรไฟล์ “ก้อย อรัชพร” หวานใจ “ทิม พิธา” สวย เก่ง กตัญญู ซื้อบ้านให้ครอบครัว 20 ล้าน

ทำเอาเซอร์ไพรส์กันทั้งโซเชียล หลังเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” และ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” ได้โพสต์ภาพคู่สุดหวาน เปิดตัวคบหาดูใจกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ล่าสุดวันนี้ (16 ก.พ.) ทีมข่าว เลยจะพามาส่องโปรไฟล์ของสาวก้อยกันสักหน่อย บอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดา เพราะทั้งสวย ทั้งเก่ง และยังกตัญญูสุดๆ
โดยก้อยเกิดวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2537 ปัจจุบันอายุ 31 ปี จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.86 ก่อนเข้าศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ โทการแสดง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้ครอบครัวเคยอยากให้เรียนสายแพทย์ แต่เธอเลือกเดินตามความถนัดของตัวเอง จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางในวงการบันเทิง
เธอเริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่อายุประมาณ 19-20 ปี จากซีรีส์ Hormones 3 The Final Season ก่อนมีผลงานต่อเนื่องทั้งใน O-Negative รักออกแบบไม่ได้ รวมถึงภาพยนตร์ The Whole Truth และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากยังมีผลงานเบื้องหลัง ในฐานะทีมเขียนบทของ My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉิน และแปลรักฉันด้วยใจเธอ ซีรีส์ที่สร้างกระแสทั้งในไทยและต่างประเทศ
และอีกบทบาทที่โดดเด่นไม่แพ้กัน คือการทำช่องยูทิวบ์ GoyNattyDream Channel ที่มีผู้ติดตามหลักล้าน โดยรายการสร้างชื่อคือ “ถ้าหนูรับ พี่จะรักป่ะ” ก่อนจะต่อยอดความสำเร็จ ด้วยการทำธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางร่วมกันกับเพื่อนๆ สร้างยอดขายระดับหลายล้านบาทต่อเดือน
ซึ่งนอกจากความสามารถแล้ว ภาพลักษณ์ของก้อยยังถูกพูดถึงไม่น้อย ด้วยลุคสาวหมวย หน้าคมสไตล์เอเชีย รูปร่างสมส่วน หุ่นดี และบุคลิกมั่นใจ รวมไปถึงนิสัยที่เป็นคนตรงไปตรงมา ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในสเปกสาวในฝันของหนุ่มๆ หลายคน
ส่วนอีกมุมหนึ่งที่ได้รับการชื่นชม คือความกตัญญูและความรับผิดชอบต่อครอบครัว ในปี 2564 ก้อยสามารถซื้อบ้านหลังใหม่ มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท เพื่อเป็นของขวัญให้คุณแม่ได้สำเร็จ โดยเงินเก็บจากน้ำพักน้ำแรง ทั้งงานแสดงและยูทูบเบอร์ พร้อมเลือกผ่อนชำระในอัตราสูงประมาณ 5 แสนบาทต่อเดือน เพื่อปิดหนี้ให้หมดเร็วที่สุด
นอกจากนี้ยังดูแลคุณยายที่ล้มป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเคยให้สัมภาษณ์ว่า แรงผลักดันที่ทำให้ขยันทำงานและอยากมั่นคงทางการเงิน คือการได้ดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุข และได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเมื่อยามเจ็บป่วย