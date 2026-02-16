ให้ภาพเล่าเรื่อง! “ไผ่ ลิกค์” ไม่โสดแล้ว เปิดตัวคบ “น้องเครป” สาวหุ่นแซบงานดี อวดแหวนนิ้วนางข้างซ้าย

ออกตัวไม่ใช่หนุ่มโสดอีกต่อไปในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา สำหรบ “ไผ่ ลิกค์” หรือ “ไผ่ วันพอยท์” อดีตหวานใจ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพกุมมือสาวรายหนึ่งในวันวาเลนไทน์ที่ พร้อมโชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้าย แท็กหาสาวรายดังกล่าวตรงๆ ทำแฟนคลับเข้าไปแสดงความยินดีกับรักครั้งใหม่
ต่อมา หนุ่มไผ่ ก็ลงรูปคู่ให้เห็นชัดๆ พร้อมแคปชั่นระบุว่า “ไม่มีอะไรจะพูด ให้ภาพมันเล่าเรื่อง การเมืองปวดหัวเปลี่ยนบ้าง”
ซึ่งสาวรายดังกล่าวชื่อว่า “น้องเครป” ในอินสตาแกรมเจ้าตัวอวดไลฟ์สไตล์แซบๆ อยู่ไม่น้อย ขณะที่น้องเครปก็ได้โพสต์ IG Story โชว์ช่อกุหลาบและของขวัญวาเลนไทน์ ก่อนลงภาพคู่เปิดตัวความหวานเช่นกัน