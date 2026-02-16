ICS lifestyle Complex ชวนนักชิมอิ่มฟิน​ กับแคมเปญ “ICS DINE & SMILE อิ่มทุกมื้อ อร่อยทุกรอยยิ้ม” มอบสิทธิพิเศษสมาชิก ONESIAM แลกรับคูปองร้านดัง

ICS lifestyle Complex เดินหน้าสร้างประสบการณ์ความสุขให้กับนักชิม เปิดตัวแคมเปญพิเศษ “ICS DINE & SMILE อิ่มทุกมื้อ อร่อยทุกรอยยิ้ม” มอบสิทธิประโยชน์สุดคุ้มสำหรับสมาชิก ONESIAM ที่มาใช้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ตรงข้ามไอคอนสยาม แลกรับคูปองเงินสดจากร้านค้าและร้านไอศครีมชื่อดัง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2569
สำหรับสมาชิก ONESIAM เพียงรวบรวมใบเสร็จจากการใช้บริการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในไอซีเอส ครบตามยอดใช้จ่ายที่กำหนด ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์) เลือกรับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท เพื่อใช้ที่ร้านอาหาร ได้แก่ MOS BURGER, 9 กุ้งอบ ปูอบ-สุกี้ ที่ชั้น G สาขา ICS และ SWENSEN’S ที่ชั้น 4 สาขาไอคอนสยาม รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,050 สิทธิ์ ตลอดรายการ จำกัดสิทธิ์การแลก 1 สิทธิ์ ต่อสมาชิก 1 คน ต่อวัน โดยคูปองสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
อิ่มทุกมื้ออร่อย ได้ทุกวันที่ ICS lifestyle Complex (ตรงข้ามไอคอนสยาม) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ก ICS