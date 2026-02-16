แม่นจนขนลุก “เจแปน” เปิดไพ่ทำนายรัก “ก้อย อรัชพร” ก่อนเปิดตัวคบจริง

เปิดตัวสะเทือนวงการทั้งการเมืองและบันเทิง กรณี “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” คบหา “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” ประกาศสถานะชัดเจนในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ทั้งคู่โพสต์ภาพเปิดตัว คนกดไลก์ภาพดังกล่าวเป็นล้าน
ล่าสุดมีการขุดคลิปเมื่อเดือนมิ.ย.ปี 68 ซึ่งก้อยได้ดูดวงกับ “เจแปน ภาณุพรรณ” หรือ “เจแปน หกฉาก” เรื่องความรัก โดยก้อยได้ถามว่าพอมีคนเข้ามาบ้าง อาจมีสักคนที่ดูโดดเด่นแต่ไม่ชัวร์ คนนั้นเป็นยังไง และคิดกับเรายังไง
ผลปรากฏว่า “เจแปน” หยิบไพ่มา 3 ใบ แล้วเผยว่า “ในบรรดาคนที่เข้ามา ใครในนี้ที่ดูน่าจะเหมาะสมกับเรา น่าจะไปกับเราได้ (เปิดไพ่) ได้ไพ่ใบที่ดีเลย พูดไปขนลุก เขาไม่ได้คบเล่นๆ รักจริงหวังแต่ง เขามองเราแม่ของลูก ผ่านอะไรมาเยอะมาก ฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่าง ต้องพิสูจน์ตัวเองมากๆ ให้คนที่บ้านเห็น ผ่านอะไรมาเยอะมาก และปัจจุบันเขาก็ดีมากๆ”