“ทราย สก๊อต” โพสต์เศร้าใจ เห็นสภาพที่อยู่ “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระดัง จนเกิดดรามาทัวร์ลง

นอกจากจะเป็นนักอนุรักษ์ทางทะเลแล้ว หนุ่ม “ทราย สก๊อต” ก็เริ่มมาเป็นนักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสัตว์ป่าแล้วเช่นกัน ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งในแกนนำคนรักช้างที่ออกมาเคลื่อนไหวทวงคืนความเป็นธรรมให้ช้างสีดอหูพับ ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ในแอปพลิเคชั่น X เกี่ยวกับฮิปโปแคระของไทยที่ดังไปทั่วโลกอย่าง “หมูเด้ง” โดยมีข้อความว่า
“วันก่อนเห็นภาพสภาพกรง ที่อยู่สระของ moodeng เศร้าจริงๆ สภาพแบบนี้ แม้ว่าเขาได้สร้างรายได้เยอะ สุดท้ายแล้วน้องเขาเป็นแค่ธุรกิจ ในสายตามนุษย์รอบข้าง เรื่องคุณภาพและสิทธิของชีวิตสัตว์ที่อยู่ในกรงก็สำคัญเท่าๆ กับสัตว์ป่าอนุรักษ์นะครับ สองอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องต่างกันนะครับในมุมมองทราย”
ซึ่งจากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมาย ส่วนใหญ่บอกว่าทางสวนสัตว์และคนดูแลนั้นดูแลดีมาก โพสต์แบบนี้ไม่แฟร์กับคนเลี้ยง และอยากให้เปิดใจรับรู้จากคนอื่นรอบตัวบ้าง
โดยพอมีคอมเมนต์ลักษณะนี้เกิดขึ้น ทรายจึงได้โพสต์อีกครั้งว่า “ทุกคนครับ ทรายไม่อยากให้ใครๆ เข้าใจผิด ทรายไม่ได้วิจารณ์ผู้ดูแล moodeng หรือสวนสัตว์ แต่ทรายพยายามสื่อว่าสัตว์ที่คนทั่วโลกมองถึงและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศควรมีคุณภาพชีวิต/ พื้นที่ / สถานรอบคอบ / เพื่อนสัตว์อยู่ด้วย ที่เหมาะกับคุณค่าที่เขาสร้างให้กับเรา”