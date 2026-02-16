รองมิสเอิร์ธฟิลิปปินส์โดนกระหน่ำยิงต่อหน้าลูกหน้าบ้านพักเสียชีวิตในวัยเพียง 32 ปี

นับเป็นข่าวคราวช็อคในแวดวงนางงามของฟิลิปปทีเดียวเมื่อ “ลูเลต เจน รามีโล - เดอ กุซมาน”รองมิสเอิร์ธ 2013 ถูกคนร้ายบุกยิงจนเสียชีวิตที่หน้าบ้านพักของตนเอง
ตามรายงานจาก Philippine Daily Inquirer ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนยันการเสียชีวิตของ รามีโล เดอ กุซมาน ว่าเธอเสียชีวิตภายในรถยนต์จากการถูกยิงเมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมาในบารังไก กาบาริตัน ฟิลิปปินส์ โดยมีบาดแผลฉกรรจ์ที่บริเวณใบหน้าและด้านข้าง และยืนยันการเสียชีวิตที่รพ. Manuel Roxas District เมือง โรซาส
นอกจากนั้นยังระบุว่า เธออยู่ในรถพร้อมกับลูกทั้ง 3 คนขณะที่พ่อของเธอลงไปเปิดประตูบ้าน จังหวะนั้นมีชายขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ระบุป้ายทะเบียนขับมาด้านข้างรถพร้อมกระหน่ำยิงเธอหลายนัดก่อนที่จะหลบหนีไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแห่งชาติในเขต 3 ของเมือง
อย่างไรก็ตามลูกทั้งสามคนของเธอที่อยู่ในรถไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่มีอาการหวสดกลัวและสะเทือนขวัญที่เห็นเหตุการณ์แท่ถูกยิงต่อหน้าต่อตา
เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่ากำลังเร่งติดตามตัวคนร้าย และสืบสวนหาแรงจูงใจส่วนตัวที่เป็นไปได้ รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานหรือแง่มุมอื่นๆ
“เรายังไม่มีเบาะแสที่ชัดเจนเกี่ยวกับแรงจูงใจหรือผู้ต้องสงสัย เรากำลังตรวจสอบหลักฐานและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม” เขากล่าว
เจ้าหน้าที่ยังรอผลจากห้องปฏิบัติการอาชญากรรมเพื่อระบุประเภทของอาวุธปืนที่ใช้ พร้อมกับเรียกร้องให้ประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลต้องสงสัยเพื่อช่วยป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต
ตามรายงานระบุว่า ช่วงเวลาเกิดเหตุ คลิฟฟอร์ด เดอ ลา ครูซ แฟนของ รามีโล เดอ กุซมาน ไปประชุมที่มะนิลา ก่อนจะรีบกลับบ้านทันทีหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของเธอ นอกจากนั้นเขายังโพสต์เฟซบุ๊ก ประณามการฆาตกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุเกิดขึ้นต่อหน้าลูกๆ ของพวกเขา
เขายังตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจมีบางคนไม่พอใจต่อความพยายามของ รามีโล-เดอ กุซมาน ในการรณรงค์ต่อต้านการกลั่นแกล้ง
รามิโล-เดอ กุซมาน เคยได้รับตำแหน่งมิสซานมานูเอลมาก่อน จากนั้นจึงได้ตำแหน่งรองชนะเลิศมิสเอิร์ธฟิลิปปินส์ 2013 ซึ่งเธอได้รับรางวัลพิเศษอีกหลายรางวัล เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพอร์เพทวลเฮลป์ซิสเต็ม วิทยาเขตลากูน่า-อิซาเบลา
การเสียชีวิตอันน่าเศร้าของเธอได้สร้างความสะเทือนใจอย่างมากให้กับวงการประกวดนางงามของฟิลิปปินส์ โดยแฟนๆ และผู้สนับสนุนต่างเรียกร้องให้ทางการดำเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็วและละเอียดถี่ถ้วนเพื่อนำความยุติธรรมมาสู่นางงามผู้ล่วงลับ