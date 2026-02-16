ฟินกันสุด ๆ แถมอิ่มบุญกันถ้วนหน้า กับกิจกรรมวันเกิดของหนุ่มตี๋ ต่อ ธนภพ และกลุ่มแฟนคลับ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ สาขาบางเลน จ.นครปฐม

ต่อ ธนภพ ร่วมกับแฟนคลับ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบวันเกิด 32 ปี ที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ สาขาบางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในกิจกรรมได้ร่วมกันสบทบทุนมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิฯ และของใช้จำเป็นสำหรับ สุนัขและแมวพิการ/ด้อยโอกาส พร้อมทั้งเดินป้อนอาหารสัตว์ร่วมกัน ปิดท้ายด้วยโมเมนต์สุดฟินกับการร่วมกิจกรรมเกมส์ต่าง ๆ พร้อมพูดคุยอย่างสนุกสนานกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิด รวมถึงเค้กเซอร์ไพร์สวันเกิดจากแฟน ๆ ที่ทำเอาเจ้าตัวประทับใจสุด ๆ
ปีนี้เชื่อว่าเป็นอีกปี ที่เจ้าตัวและแฟนคลับได้อิ่มบุญ อิ่มใจกลับบ้านไปแบบยิ้มแฮปปี้ไปตามๆกัน แล้วมาเจอกันใหม่กับกิจกรรมดี ๆ แบบนี้กันอีกครั้งหน้าแน่นอน!