JEEP x MABELZ PiXXiE ส่งผ่านเพลงรักที่อบอุ่นผ่านเพลง “นิทานของเรา (Our Tale)” ที่ได้ ‘ก้อย รัชวิน’ และ ‘ตูน อาทิวราห์’ มาร่วมแสดง MV

“JEEP” ผู้บริหารค่ายเพลง LOVEiS ที่หลงใหลในเสียง ดนตรี ได้กลับมาปล่อยซิงเกิ้ลอีกครั้ง โดยยังคงความเป็น ตัวเองของอยู่ นอกจาก “JEEP” จะเป็นผู้ผลักดันผลงาน เพลงของศิลปินมากมายแล้ว ยังปล่อยซิงเกิ้ล ‘ความเหงาเข้ามารบกวน’ และ ‘ฮีลใจ’ และ ‘อย่าแตกสลายเพราะใครเลย’ และ ‘อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ไหว’ และล่าสุด JEEP กำลังจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่า ‘นิทานของเรา (Our Tale)’ โดยเพลงนี้จะร่วมร้องกับ MABELZ PiXXiE
“นิทานของเรา (Our Tale)” JEEP X MABLEZ PiXXiE เป็นเพลงที่ JEEP ร่วมทำโปรเจกต์กับ LOVEiS, marr team และ LIT Entertainment บทเพลงที่อบอวลไปด้วยความหมายของการรอคอย และการพบกันในเวลาที่เหมาะสม
เพลงนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของคนสองคนที่ไม่เคยวิ่งตามหาความรักแต่เลือกจะเชื่อในจังหวะของเวลา และเฝ้ารอวันที่สายตาจะได้สบกันอย่างพอดีด้วยเนื้อหาที่เปรียบการพบกันเหมือนนิทานเล่มหนึ่งซึ่งต้องอ่านจนถึงบทสุดท้าย จึงจะมองเห็นคุณค่าที่ซ่อนไว้ทำให้เพลงนี้ไม่ได้เล่าถึงความรักที่หวือหวาแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อย ๆ เติบโต และงดงามในแบบของมันเอง
ที่พิเศษไปกว่านั้นคือ ได้ ‘ก้อย รัชวิน’ และ ‘ตูน อาทิวราห์’ มาร่วมแสดง MV ในเพลงนี้ด้วย และในด้านการทำเพลง เพลงนี้ยังได้ drg. มาแต่งเนื้อร้องทำนอง และ JEEP ยังมีส่วนร่วมในการเขียนท่อน Bridge ด้วยตัวเอง และยังได้ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ มาเล่นเปียโนให้ในเพลงนี้ด้วย และยังได้ พี่ไก่ สุธี แสงเสรีชน รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์และควบคุมการร้องทั้งหมด เมื่อผสานเข้ากับเสียงร้องของ JEEP และ MABELZ PiXXiE จึงทำให้ “นิทานของเรา (Our Tale)” กลายเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์และลงตัว
ติดตามฟังเพลงและชมมิวสิควิดีโอ "นิทานของเรา (Our Tale)" ได้ตั้งแต่วันนี้ที่ Youtube : LOVEiS Channel
