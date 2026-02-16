“เสี่ยตัน อิชิตัน” อัปเดตอาการล่าสุดหลังตกเวทีคอนเสิร์ต ยังมีอาการปวดหลัง แต่ไม่น่าเป็นห่วง

หลังจากเกิดเหตุที่ “ตัน ภาสกรนที” หรือ “เสี่ยตัน อิชิตัน” ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา หลังพลาดตกเวทีสูงเกือบ 2 เมตร ในงานคอนเสิร์ต วันเดอร์ วัน มิวสิค เฟสติวัล @วันชีจรรย์ เขาชีจรรย์ พัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เจ้าตัวเป็นผู้จัดงาน และช่วงที่เกิดเหตุเจ้าตัวได้ขึ้นไปแจมกับ “กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่” เพื่อที่จะกล่าวขอบคุณและแจกของให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมชมคอนเสิร์ต
แต่ระหว่างเต้นสนุกสนานอยู่นั้น เกิดพลาดตกเวที ทีมงานต้องหยุดการแสดง และเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาทำการช่วยเหลือ พร้อมกับส่งตัวไปโรงพยาบาลทันที
ล่าสุดเจ้าตัวได้อัดคลิปอัปเดตอาการ บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ตนไม่ได้เป็นอะไรมากแล้ว แค่ยังมีอาการปวดหลังนิดหน่อยเท่านั้น และใกล้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว พร้อมกับอวยพรตรุษจีนขอให้ทุกคนเฮงๆ รวยๆ อีกด้วย