xs
xsm
sm
md
lg

“เสี่ยตัน อิชิตัน” อัปเดตอาการล่าสุดหลังตกเวทีคอนเสิร์ต ยังมีอาการปวดหลัง แต่ไม่น่าเป็นห่วง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากเกิดเหตุที่ “ตัน ภาสกรนที” หรือ “เสี่ยตัน อิชิตัน” ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา หลังพลาดตกเวทีสูงเกือบ 2 เมตร ในงานคอนเสิร์ต วันเดอร์ วัน มิวสิค เฟสติวัล @วันชีจรรย์ เขาชีจรรย์ พัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เจ้าตัวเป็นผู้จัดงาน และช่วงที่เกิดเหตุเจ้าตัวได้ขึ้นไปแจมกับ “กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่” เพื่อที่จะกล่าวขอบคุณและแจกของให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมชมคอนเสิร์ต

แต่ระหว่างเต้นสนุกสนานอยู่นั้น เกิดพลาดตกเวที ทีมงานต้องหยุดการแสดง และเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาทำการช่วยเหลือ พร้อมกับส่งตัวไปโรงพยาบาลทันที

ล่าสุดเจ้าตัวได้อัดคลิปอัปเดตอาการ บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ตนไม่ได้เป็นอะไรมากแล้ว แค่ยังมีอาการปวดหลังนิดหน่อยเท่านั้น และใกล้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว พร้อมกับอวยพรตรุษจีนขอให้ทุกคนเฮงๆ รวยๆ อีกด้วย












“เสี่ยตัน อิชิตัน” อัปเดตอาการล่าสุดหลังตกเวทีคอนเสิร์ต ยังมีอาการปวดหลัง แต่ไม่น่าเป็นห่วง
“เสี่ยตัน อิชิตัน” อัปเดตอาการล่าสุดหลังตกเวทีคอนเสิร์ต ยังมีอาการปวดหลัง แต่ไม่น่าเป็นห่วง
“เสี่ยตัน อิชิตัน” อัปเดตอาการล่าสุดหลังตกเวทีคอนเสิร์ต ยังมีอาการปวดหลัง แต่ไม่น่าเป็นห่วง
“เสี่ยตัน อิชิตัน” อัปเดตอาการล่าสุดหลังตกเวทีคอนเสิร์ต ยังมีอาการปวดหลัง แต่ไม่น่าเป็นห่วง
“เสี่ยตัน อิชิตัน” อัปเดตอาการล่าสุดหลังตกเวทีคอนเสิร์ต ยังมีอาการปวดหลัง แต่ไม่น่าเป็นห่วง
+1