ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ก้าวสู่ปีที่ 75 เปิดนวัตกรรมประกันภัยยุคใหม่ พร้อมจับมือ Tilly Birds และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ส่งต่อ ‘คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต’

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว “THAIVIVAT INSURANCE 75th ANNIVERSARY – 75 ปี แห่งนวัตกรรมที่คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” ตอกย้ำ DNA ผู้นำนวัตกรรมประกันภัยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากความเข้าใจชีวิตจริง พร้อมต่อยอดโครงการ “Thaivivat Caring Forward” ที่ทำให้ทุกกรมธรรม์สามารถสร้างผลดีและมีความหมายต่อสังคมได้จริง
ภายในงานมีการเปิดตัว Friends of Thaivivat ศิลปินวง Tilly Birds กับบทเพลงพิเศษ “ไม่ต้องคิดเผื่อใจ You in Mind” ถ่ายทอดแนวคิด “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” ในมุมที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่อย่างสร้างสรรค์ อบอุ่น สร้างภาพจำใหม่ให้แบรนด์ประกันภัยที่แตกต่างจากกรอบเดิมของอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์ 75 ปี: วางประกันภัยเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอด 75 ปีที่ผ่านมาประกันภัยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางการเงิน แต่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมสามารถฟื้นตัวจากความไม่แน่นอนได้เร็วขึ้น ไทยวิวัฒน์จึงมุ่งพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิดใหม่ เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล และกล้าเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งวันนี้และอนาคต เพื่อยกระดับประกันภัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ
3 นวัตกรรมประกันภัย ที่ออกแบบจากชีวิตจริง
ด้านนายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นวัตกรรมของไทยวิวัฒน์เริ่มจากการเข้าใจพฤติกรรมและบริบทชีวิตของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เราประเมินล่วงหน้าว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นต่อเขา และออกแบบความคุ้มครองให้ ‘คิดเผื่อ’ ไว้ก่อนเสมอ นี่คือ Model ใหม่ของการพัฒนาประกันภัยไทย ซึ่งตลอด 75 ปี ประกันไทยวิวัฒน์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังคงเดินหน้านำเสนอนวัตกรรมที่แตกต่างอย่างชัดเจนใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
1)ประกันรถเปิดปิด "ประกันรถยนต์ที่แฟร์กับทุกการขับขี่”
ประกันรถยนต์รายเดียวในตลาดที่คิดค่าเบี้ยตาม “เวลาที่ขับจริง” ทำงานด้วยระบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วย TVI Connect ที่ให้ความสะดวกสบายและแม่นยำ โดยยังคงให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน เหมือนประกันรถยนต์ทั่วไป มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ “รถติดไม่คิดเบี้ย” ช่วยคืนชั่วโมงความคุ้มครองขณะรถติดให้อัตโนมัติ ซึ่งแฟร์กับลูกค้ามากขึ้น ประหยัดกว่าประกันแบบเดิมได้สูงสุดถึง 80% และยังมีโครงการ “Thaivivat Caring Forward - ขับรถดี ลดหย่อนภาษีได้” ที่มอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ผู้ขับขี่ปลอดภัย
ไม่มีเคลม ตลอดปีกรมธรรม์
2)ประกันสุขภาพ Active Health "ประกันที่ให้รางวัลกับคนที่ดูแลตัวเอง"
ประกันสุขภาพที่มอบส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 40% ทุกเดือน เมื่อออกกำลังกายถึงเป้าหมาย พร้อมมอบ SmartWatch มูลค่าสูงสุด 9,990 บาททันทีเพื่อให้สามารถวัดผลได้จริงสนับสนุนวินัยในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ขยายแนวคิดสู่ Well Being แบบองค์รวม ผ่านสิทธิประโยชน์กับพาร์ทเนอร์ชั้นนำ ทั้งด้านสุขภาพ ความบันเทิง และการผ่อนคลายหรือการท่องเที่ยว เช่น คลาสออกกำลังกาย ดูหนัง นวด
ผ่อนคลาย สามารถสะสม TVI Well Point แลกส่วนลดค่าเบี้ยในแต่ละเดือนได้เช่นกัน
3)ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส "ประกันที่ออกแบบให้การเดินทางไม่มีข้อจำกัด"
คุ้มครองครบทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว รวมถึงกีฬาเสี่ยงภัย ไม่ต้องสำรองจ่ายในโรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วโลก พร้อมศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์และการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง มากกว่า 40 ภาษา
ประสบการณ์ประกันภัย จัดการได้ในแอปเดียว
ประกันภัยไทยวิวัฒน์พัฒนา Thaivivat Application เป็นแพลตฟอร์ม All-in-One ที่รวมทุกเรื่องของประกันภัยไว้ในแอปเดียว ตั้งแต่การซื้อกรมธรรม์ ดูความคุ้มครอง การเคลม บริการฉุกเฉิน ไปจนถึงสิทธิพิเศษต่างๆ จุดเด่นสำคัญ ได้แก่
AI Claim Journey และระบบ Claim Status สำหรับประกันภัยรถยนต์ที่ลูกค้าแจ้งเคลมและติดตามสถานะแบบ Real-time
Health E-claim และ Telemedicine
สำหรับประกันสุขภาพ ที่ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารเคลม หรือ Video Call ปรึกษาแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว
· Thaivivat Parking & Privileges
บริการจองที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าชั้นนำล่วงหน้าได้
พร้อมสิทธิพิเศษด้านไลฟ์สไตล์ต่างๆ มากมาย ซึ่งทำให้ประกันภัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทั้งหมดถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ครบ จบในแอปเดียว สะท้อนภาพประกันภัยยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ชีวิตจริง
เปิดตัว Friends of Thaivivat ศิลปินวง Tilly Birds ส่งต่อแนวคิดของการ “คิดเผื่อ” ผ่านพลังของเสียงเพลง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญในงานฉลองก้าวสู่ปีที่ 75 อย่างไม่เหมือนใคร คือการร่วมงานกับศิลปินรุ่นใหม่วง Tilly Birds ในฐานะ Friends of Thaivivat พร้อมบทเพลงพิเศษ “ไม่ต้องคิดเผื่อใจ You in Mind” โดยนายเทพพันธ์ได้กล่าวถึงที่มาของโปรเจกต์นี้ว่า “เราอยากเปลี่ยนมุมมองว่าประกันภัยเป็นเรื่องไกลตัว ให้กลายเป็นเรื่องของ Lifestyle คุณออกไปใช้ชีวิตเต็มที่ได้ เพราะไทยวิวัฒน์ได้ ‘คิดเผื่อ’ และจัดการทุกความเสี่ยงไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้ว”
ขณะที่ทางวง Tilly Birds ได้เผยถึงความรู้สึกในการมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทยวิวัฒน์ว่า “เรามองว่าไทยวิวัฒน์เป็นแบรนด์ที่มีความทันสมัยแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่น จุดร่วมที่สำคัญที่สุดคือการเป็นแบรนด์ที่เข้าใจมนุษย์และตั้งใจที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งการร่วมงานครั้งนี้ทำให้เราได้ถ่ายทอดความเป็นตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ผ่านมุมมองที่อยากส่งต่อความอุ่นใจให้กับทุกคน”
ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดูอบอุ่น เข้าใจง่าย และกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมของอุตสาหกรรมประกันภัย สู่การสร้างสรรค์ที่แตกต่างและกินใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง
สานต่อพันธกิจเพื่อสังคม “Thaivivat Caring Forward”
จากความสำเร็จของโครงการ “Thaivivat Caring Forward – ขับรถดี ลดหย่อนภาษีได้” ที่มุ่งสร้างวินัยการขับขี่ควบคู่ไปกับการทำดี โดยมีกลไกที่สร้างประโยชน์แบบ Win-Win คือ:
ขับขี่ปลอดภัย: เพียงลูกค้า “ไม่มีเคลมฝ่ายผิด” ตลอดปีกรมธรรม์
เลือกส่งต่อได้: ลูกค้าสามารถเลือกมูลนิธิที่สนใจเพื่อให้บริษัทนำเบี้ยประกันส่วนหนึ่งไปบริจาคแทนคุณ (โดยที่ปีต่อไปยังได้รับส่วนลดประวัติดีตามปกติ)
ลดหย่อนภาษี: ลูกค้าจะได้รับหลักฐานการบริจาค เพื่อนำยอดบริจาคนั้นไปใช้ “ลดหย่อนภาษี” ได้จริง
ต่อยอดสู่พันธกิจใหม่: “ทุกกรมธรรม์มีความหมาย”
ประกันภัยไทยวิวัฒน์เดินหน้าขยายผลจากประกันรถยนต์สู่ “ประกันทุกประเภท” ผ่านโครงการ “Thaivivat Caring Forward – ทุกกรมธรรม์มีความหมาย” เพื่อให้ทุกการคุ้มครองกลายเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด โดยมีรายละเอียดการสมทบทุนดังนี้:
1.ร่วมบริจาคอัตโนมัติ: เมื่อซื้อกรมธรรม์ประเภทใดก็ได้ บริษัทจะร่วมบริจาคเงิน 7.50 บาทต่อกรมธรรม์ ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทันที
2.เพิ่มพลังการให้ 10 เท่า: หากลูกค้าดาวน์โหลด และลงทะเบียนเข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน Thaivivat ให้สำเร็จ บริษัทจะเพิ่มยอดบริจาคสมทบทุนเป็น 75 บาทต่อกรมธรรม์
เงินสมทบทุนทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนการสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในโอกาสเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ได้มอบเงินบริจาคเริ่มต้นจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อเป็นการปักหมุดหมายสำคัญว่า ทุกการตัดสินใจทำประกันกับเรา สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมได้ตั้งแต่วันแรก
“เราต้องการให้ทุกกรมธรรม์ของลูกค้าไม่เพียงมอบความคุ้มครอง แต่ยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้น การประกันภัยที่แท้จริงต้องไม่หยุดอยู่ที่การป้องกันความเสี่ยง แต่ต้องเป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืน” นายเทพพันธ์ กล่าว
ของขวัญพิเศษฉลองครบรอบ 75 ปี
เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้า ประกันภัยไทยวิวัฒน์มอบสิทธิพิเศษสำหรับ 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
ประกันรถเปิดปิด คุ้ม 3 ต่อ: รหัสโปรโมชัน “75YPPU750” มอบส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุด 750 บาท
รับชั่วโมงความคุ้มครองเพิ่ม 75 ชั่วโมง และ e-Coupon เติมน้ำมันบางจาก มูลค่า 750 บาท
ประกันสุขภาพ Active Health: รหัสโปรโมชัน “75YAH750” มอบส่วนลดเบี้ยประกันงวดแรก 750 บาท และรับทันที Smart Watch (มูลค่าสูงสุด 9,990 บาท)
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส คุ้ม x2 : รหัสโปรโมชัน “TVIGTIP15” มอบส่วนลด 15%
พร้อมรับ Starbucks e-Coupon (มูลค่าสูงสุด 750 บาท)
75 ปีแห่งการ “คิดเผื่อ” และนี่คือเพียงจุดเริ่มต้น
ก้าวสู่ปีที่ 75 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ยังคงขับเคลื่อนด้วยแนวคิด “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” ผ่านการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และโมเดลประกันรูปแบบใหม่ ด้วยความเข้าใจผู้บริโภคและส่งต่อคุณค่าให้สังคมที่มากกว่าความคุ้มครอง ยกระดับบทบาทของประกันภัยให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมไทยในระยะยาว เพราะสำหรับประกันภัยไทยวิวัฒน์ การคิดเผื่อ…ไม่ใช่แค่วันนี้ แต่คือการคิดเผื่อเพื่ออนาคตของทุกชีวิต
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดตามโปรโมชันและสิทธิพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.thaivivat.co.th หรือ Facebook Official page ประกันภัยไทยวิวัฒน์ หรือโทร. 1231