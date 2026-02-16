ปักหมุดคอมมูนิตี้มอลล์ใหม่ล่าสุด “The Backyard Mahidol” ใจกลางเมือง จัดกิจกรรม OPENING CEREMONY เอาใจสายช้อป สายชิล บนทำเลศักยภาพของถนนมหิดล

• อรสิริน กรุ๊ป เปิดตัวคอมมูนิตี้มอลล์ ริม ถ.มหิดล ฝั่งขาออกเมือง แวะง่าย ไลฟ์สไตล์ครบ บนพื้นที่แห่งความสุข ของทุกคน ในทุกวัน
• ชูจุดเด่น 3 C สะดวกสบาย (Convenience), ผ่อนคลาย (Comfort) และการเชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์ (Connection) บนศักยภาพทำเลทองที่เดินทางง่าย เพียบพร้อมด้วย ร้านค้า ร้านอาหาร
• เนรมิตพื้นที่สีเขียวในบรรยากาศสุดอบอุ่น สดชื่น และ Pet Friendly Zone เอาใจน้องหมา น้องแมว ที่คุณรัก เพื่อรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกคนในครอบครัว
เปิดแล้ววันนี้ (14 ก.พ. 69) กับโครงการ “The Backyard Mahidol” คอมมูนิตี้มอลล์น้องใหม่อย่างเป็นทางการ กับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนโครงการด้วยการมี Strongest partnerships & proficiency ผนึกกำลังกับพันธมิตรอย่างแข็งแกร่ง เพื่อต่อยอดฐานลูกบ้านที่มีในมือของ ORNSIRIN FAMILY สู่ Loyalty อย่างยั่งยืน, Curated space สร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย คัดสรรกิจกรรมที่เหมาะสมมาลงพื้นที่ ให้มี lifestyle ที่จับต้องได้ และ Content driven การสร้างคอนเทนท์เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน ตรงจุด รวมถึงคอนเทนท์ที่น่าสนใจและน่าดึงดูด
เอาใจกลุ่มลูกค้าเส้น ถ.มหิดล ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว บนพื้นที่แห่งความสุขของทุกคน ในทุกวัน จุดนัดพบของทุกคน สะดวกสบายใกล้บ้านคุณ ขนาดพื้นที่ 6 ไร่ พร้อมลานจอดรถที่สามารถรองรับลูกค้าได้กว่า 250 คัน ด้วยการออกแบบให้กลมกลืนโอบล้อมด้วยธรรมชาติ และพื้นที่ Open Space เพียบพร้อมด้วยร้านค้า ร้านอาหาร มากมาย อาทิ
➢ Super Market พบกับ Lotus Go Fresh Supermarket – ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ ที่ "The Backyard Mahidol Chiangmai" พลิกโฉมประสบการณ์ช้อปปิ้งภายใต้แนวคิด ‘Affordable Premium’ พร้อมชูจุดเด่นการเป็น "Fresh Food Destination" ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่เร่งรีบ แต่ยังคงมองหาคุณภาพชีวิตที่ดีและคุ้มค่า โลตัสมาพร้อมกับกลยุทธ์หลัก 4 เสาสำคัญ เพื่อยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งให้มากกว่าที่เคย อย่าง Freshness, Quality, and Enjoyment: สดจากแหล่งผลิต, Value & Everyday Essentials: ความคุ้มค่าที่จับต้องได้, Focused Services: บริการที่ตรงจุดและประทับใจ และ Specialized Urban Zones: โซนพิเศษเพื่อคนเมือง
➢ Café & Restaurant พบกับ Starbucks, Wawee Coffee, Minimal Coffee, Croissant Mellow Café, KFC, Wine Connection, รสข้นน้ำยาปู, Uncle, วากิวเทน (by Shabukini)
➢ Wellness Center พบกับ Watsons Health Hub แห่งแรกของประเทศไทยตอบโจทย์คนรักสุขภาพและ longevity trend, Dr. One, Auric Clinic, Power Haus Pilates และปลาวาฬทันตกรรม คลินิก ฯลฯ
ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายวัชรายุทธ์ กัววงศ์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่, นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (ORN), นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อรสิริน กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานร่วมเปิดงาน โดยมีนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง
สำหรับงาน OPENING CEREMONY ในวันนี้ ทาง “The Backyard Mahidol” ได้จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้ม เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสนุกได้ทั้งวันในธีม HOUSEWARMING PARTY ที่ไม่ได้เป็นเพียงการ “เปิดสถานที่ใหม่” แต่เป็นการเชิญทุกคนให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่น เป็นมิตร และเต็มไปด้วยชีวิตชีวา เปิดประตูต้อนรับผู้คนทุกวัย ให้ได้มาพบปะ ใช้เวลาและสร้างความทรงจำร่วมกัน ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม
พบกับไฮไลต์ห้ามพลาด อาทิ ชวนสนุกฟรีแบบไม่มีลิมิตกับ Kids zone พร้อมกิจกรรม Workshop เสริมสร้างจิตนาการ, Landmark Spot เช็กอิน, Carousel ม้าหมุนสุดเก๋ ต้อนรับปีม้าสุดอลังการ, Doi View มุมดาดฟ้าวิวดอย hidden gems แห่งใหม่ บนถนนมหิดล และ The Backyard Riva Market ตลาดริมน้ำ วิวที่สวยที่สุดริมคลองแม่ข่า เปิดให้บริการทุกวัน มีแนวคิดในการใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุหลักในการออกแบบ ต่อยอดภูมิปัญญาไม้ไผ่วัสดุท้องถิ่นชุมชนสู่มุมมองสากล เพื่อส่งเสริมให้ "ไผ่ไทย" กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรต่อโลกอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำนโยบายด้าน ESG หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของการขับเคลื่อนขององค์กร ด้วยการออกแบบให้ระบายอากาศตามธรรมชาติ และติดตั้งฉนวนกันความร้อนภายใต้หลังคาไม้ไผ่ ทำให้ผู้ใช้งานเย็นสบาย
พร้อมพื้นที่ “Pet Friendly Zone” แลนด์มาร์คแห่งใหม่เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง ลานพักผ่อนที่ให้สัตว์เลี้ยงได้มาเล่นกันแบบสนุกสนาน ขานรับคอนเซ็ปต์โครงการด้านความสะดวกสบาย (Convenience ), ผ่อนคลาย (Comfort) และการเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ (Connection) กับพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบให้เป็น Pet-friendly ที่สวยงาม ปลอดภัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
แล้วมาใช้ช่วงเวลาดีๆ ไปด้วยกันที่ “The Backyard Mahidol พื้นที่แห่งความสุข ของทุกคน ในทุกวัน”
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อจองพื้นที่เริ่มต้นธุรกิจได้ที่ Tel. 064 339 7666 LINE OA: @ornsirin