กู่ไม่กลับ “บรู๊คลิน เบ็คแฮม” อันฟอลโลทันที หลังเชฟดัง “กอร์ดอน แรมซีย์” เตือนอย่าลืมคำพ่อแม่

ศึกครอบครัวร้าวลึกส่อบานปลาย เมื่อบรู๊คลิน เบ็คแฮม กดเลิกติดตามกอร์ดอน แรมซีย์ บนอินสตาแกรม หลังเชฟคนดังออกโรงเตือนให้ทบทวนรากเหง้าและคุณค่าครอบครัว ท่ามกลางดราม่ากับเดวิดและวิกตอเรียที่ยังไร้ทางประนีประนอม
บรู๊คลิน เบ็คแฮม ลูกชายคนโตของ เดวิด เบ็คแฮม และ วิกตอเรีย เบ็คแฮม ถูกจับตาว่าออกมาตอบโต้ทางอ้อม หลังเชฟคนดัง กอร์ดอน แรมซีย์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความบาดหมางภายในครอบครัวที่กลายเป็นข่าวใหญ่
รายงานระบุว่า บรู๊คลิน วัย 26 ปี ได้กดเลิกติดตามแรมซีย์ วัย 59 ปี ในอินสตาแกรมเมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ขณะที่ฝ่ายเชฟชื่อดังยังคงติดตามเขาอยู่ ท่ามกลางกระแสข่าวความสัมพันธ์ที่สั่นคลอน
ก่อนหน้านี้ แรมซีย์เพิ่งให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยเรียกว่าเป็น “เรื่องที่ยากลำบาก” พร้อมเผยว่า “วิกตอเรียเสียใจ และผมรู้ดีว่าเดวิดรักบรู๊คลินมากแค่ไหนตลอด 24 ชั่วโมง” เขากล่าว “ผมกับบรู๊คลินยังส่งข้อความคุยกันบ้าง ความสัมพันธ์ของเรายังแน่นแฟ้น ผมรักเขา เขาเป็นคนที่มีหัวใจงดงาม แต่เมื่อคุณกำลังหลงใหล ความรักมันทำให้ตาบอด”
แรมซีย์ยังย้ำถึงบทบาทของพ่อแม่ว่า “ผมเห็นกับตาว่าพวกเขาเป็นพ่อแม่ที่ดีแค่ไหน เดวิดเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมมาก ทั้งคู่ทุ่มเทให้ลูกอย่างมหาศาล และผมรู้ว่ากี่ครั้งแล้วที่พวกเขาช่วยบรู๊คลินผ่านเรื่องยาก ๆ” พร้อมเชื่อว่า “อีกไม่นานเขาจะทบทวนตัวเองและเข้าใจว่าพ่อแม่มีความหมายกับเขามากเพียงใด”
อย่างไรก็ตาม แรมซีย์ยอมรับว่าบรู๊คลินต้องการสร้างเส้นทางชีวิตของตัวเอง “นั่นเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องไม่ลืมว่าคุณมาจากไหน วันหนึ่งคุณอาจไม่มีพ่อแม่อยู่แล้ว และคุณต้องเข้าใจสิ่งนั้น” เขากล่าว พร้อมทิ้งท้ายว่า “ผมอยากให้เขาใช้เวลาทบทวนตัวเอง คุณคือครึ่งหนึ่งของแม่และครึ่งหนึ่งของพ่อ”
ก่อนหน้านี้ บรู๊คลินเคยออกแถลงการณ์ยาวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับครอบครัว โดยระบุว่าเขา “ไม่ต้องการคืนดี” และยืนยันว่า “ผมไม่ได้ถูกควบคุม ผมกำลังยืนหยัดเพื่อตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิต”
เขายังกล่าวหาว่าพ่อแม่พยายามทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยา นิโคลา เพลท์ซ ซึ่งแต่งงานกันในปี 2022 พร้อมเล่าเหตุการณ์ในงานแต่งว่า “แม่ของผมแย่งการเต้นรำครั้งแรกกับภรรยา ทั้งที่วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว” และบอกว่าเขารู้สึก “อึดอัดและอับอายที่สุดในชีวิต”
จนถึงขณะนี้ ทั้ง วิกตอเรีย เบ็คแฮม และ เดวิด เบ็คแฮม ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อคำกล่าวของลูกชาย ขณะที่ เนลสัน เพลท์ซ พ่อของนิโคลา ระบุเพียงว่า “ลูกสาวของผมยอดเยี่ยม และบรู๊คลินก็ยอดเยี่ยม ผมหวังว่าทั้งคู่จะมีชีวิตแต่งงานที่ยืนยาวและมีความสุข”