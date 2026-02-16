"คาร์ดิ บี" พลาดตกเก้าอี้กลางเวที ก่อนโทษขำ ๆ “รัฐบาลทำฉันล้ม”

แรปเปอร์สาว คาร์ดิ บี ทำแฟน ๆ ใจหาย หลังเสียหลักตกจากเก้าอี้ระหว่างโชว์ที่ลาสเวกัส แต่ลุกขึ้นแสดงต่ออย่างมืออาชีพ พร้อมยิงมุก “รัฐบาลเป็นคนทำ” เรียกเสียงหัวเราะสนั่นฮอลล์ คลิปเหตุการณ์กลายเป็นไวรัลทันทีบนโลกออนไลน์
คาร์ดิ บี แรปเปอร์สาวเจ้าของรางวัลแกรมมี ทำแฟน ๆ ใจหายชั่วขณะ หลังพลาดตกจากเก้าอี้กลางการแสดงในคอนเสิร์ต Little Miss Drama Tour ที่เมืองลาสเวกัส แต่ยังคงความเป็นมืออาชีพ ลุกขึ้นโชว์ต่อทันที พร้อมยิงมุกเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ T-Mobile Arena ระหว่างการแสดงเพลง “Thotiana” โดยนักร้องวัย 33 ปีสวมชุดลูกไม้สีแดง กำลังนั่งคร่อมเก้าอี้และเอนตัวไปด้านหลังเพื่อเล่นกับคนดู ก่อนเสียหลักตกลงบนเวที ท่ามกลางเสียงฮือฮาของแฟน ๆ
อย่างไรก็ตาม เธอฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและเต้นต่อจากพื้นร่วมกับแดนเซอร์ชายที่เปลือยท่อนบน ก่อนจะลุกขึ้นท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้อง และพูดติดตลกว่า “รัฐบาลเป็นคนทำ!” พร้อมชี้ไปที่เก้าอี้ สร้างเสียงหัวเราะให้ทั้งฮอลล์
หลังคลิปเหตุการณ์แพร่กระจายในโซเชียลมีเดีย คาร์ดิ บี ยังนำวิดีโอไปโพสต์ต่อบนแพลตฟอร์ม X พร้อมแคปชันขำขันว่า “มีใครช่วยใส่หมายเหตุชุมชนให้คลิปนี้ได้ไหม? วิดีโอนี้ชัด ๆ ว่าเป็น AI”
ก่อนหน้านี้ แรปเปอร์สาวเพิ่งเปิดทัวร์ Little Miss Drama Tour ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ โดยระหว่างการแสดงเธอยังพูดถึงประเด็นตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ อย่างเผ็ดร้อนว่า “ถ้า ICE เข้ามาที่นี่ เราจะจัดการพวกเขาเอง” ซึ่งได้รับเสียงเชียร์จากแฟนเพลงอย่างล้นหลาม
ต่อมา กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ ออกมาตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียเช่นกัน โดยระบุเชิงเหน็บแนมว่า ตราบใดที่เธอไม่วางยาและปล้นเจ้าหน้าที่ ก็ถือว่าดีขึ้นจากพฤติกรรมในอดีต