"มิลลี่​-ระฟ้า" เข้าพิธีวิวาห์สุดหวาน คนแห่ชมเจ้าสาวสวยสมเป็นสะใภ้หมื่นล้าน

วาเลนไทน์ปีนี้คึกคักจริงๆ เพราะมีศิลปิน-ดาราหลายคู่เปิดตัวหวานหยดน้ำตาลเรียกพี่ และล่าสุดนางเอกสาว "มิลลี่ คามิลล่า กิตติวัฒน์" ก็ได้เข้าพิธีวิวาห์กับนักธุรกิจหนุ่ม "ระฟ้า ดำรงชัยธรรม" ทายาทหมื่นล้านของ "อากู๋ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม" แห่งแกรมมี่เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา
ซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมากว่า 6 ปี และฝ่ายชายก็เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อปลายปีที่ผ่านมา สำหรับพิธีวิวาห์เป็นไปอย่างเรียบง่าย มีผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย ครอบครัว ญาติ และเพื่อนๆ มาร่วมแสดงความยินดี และที่สำคัญทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าสาวสวยสง่าเอามากๆ ทีเดียว