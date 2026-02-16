xs
"มิลลี่​-ระฟ้า" เข้าพิธีวิวาห์สุดหวาน คนแห่ชมเจ้าสาวสวยสมเป็นสะใภ้หมื่นล้าน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วาเลนไทน์ปีนี้คึกคักจริงๆ​ เพราะมีศิลปิน-ดาราหลายคู่เปิดตัวหวานหยดน้ำตาลเรียกพี่ และล่าสุดนางเอกสาว​ "มิลลี่ คามิลล่า กิตติวัฒน์"  ก็ได้เข้าพิธีวิวาห์กับนักธุรกิจหนุ่ม​ "ระฟ้า​ ดำรงชัยธรรม" ทายาทหมื่นล้านของ​ "อากู๋ ไพบูลย์​ ดำรงชัยธรรม" แห่งแกรมมี่เป็นที่เรียบร้อย​เมื่อวันที่​ 14​ ก.พ.​ ที่ผ่านมา

ซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมากว่า​ 6 ปี​ และฝ่ายชายก็เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อปลายปีที่ผ่านมา​ สำหรับพิธีวิวาห์เป็นไปอย่างเรียบง่าย​ มีผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย​ ครอบครัว​ ญาติ​ และเพื่อนๆ​ มาร่วมแสดงความยินดี​ และที่สำคัญทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าสาวสวยสง่าเอามากๆ​ ทีเดียว​












