"เฟย​ ภัทร" เตือนชาวเน็ตหยุดรู้ดี กูก็เพิ่งรู้เหมือนกัน!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คาดว่านักแสดงหนุ่ม "เฟย ภัทร เอกแสงกุล" น่าจะมีอาการฉุนกับคอมเมนต์ของเหล่าชาวเน็ตอยู่ไม่น้อย เพราะถึงกับโพสต์ว่า "หยุดเดา! หยุดรู้ดี! เพราะกูก็รู้พร้อมพวกมึงนั่นแหละ! กูไม่รู้! พิมพ์เรื่องกันเป็นตุเป็นตะ" เนื่องจากช่วง​ 2-3 วันที่ผ่านมาเลื่อนฟีดไปเจอแต่ข่าว "ก้อย อรัชพร โภคินภากร" กับ​หนุ่ม​ "ทิม​ พิธา​ ลิ้มเจริญรัตน์" ที่เปิดตัวว่ากำลังคบหากันอยู่ เลยทำให้ชาวด้อมหนุ่ม "ท็อป​ ทศพล หมายสุข" ที่ยังทำใจไม่ได้มาคอมเมนต์กันไปต่างๆ นานา พวกกลุ่มเพื่อนแก๊งเดินป่าที่ชงกันเข้มเลยโดนโยงกันซะยับเยินไปด้วย เลยเป็นที่มาโพสต์เดือดของหนุ่มเฟยนี่เอง​

และทางด้าน​ "กาญจน์ ชัชนันท์​ ฉันทจินดา" เพื่อนสนิทแก๊งเดียวกันก็มาคอมเมนต์ในโพสต์นี้ด้วยว่า​ "อีสัx​ คิดว่ามึงช็อกเป็นคนเดียวอ่อ​" และมีการโพสต์ในเฟซเอาไว้ด้วยว่า​ "ข้าขอหินผูกเท้าจมไปกับเรือ" 

เท่านั้นยังไม่พอ ผ่านพ้นวาเลนไทน์ไปวันเดียว สาวก้อยก็มาโพสต์สตอรี่ตอกย้ำความหวานกับหนุ่มทิม พิธา ทั้งหอมหัว ทั้ง​จับมือ​ เรียกว่าคนโสดตายเรียบ ล่มเรือแบบไม่ต้องพลิกกลับมาอีกเลย








