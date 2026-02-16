"เฟย​ ภัทร" เตือนชาวเน็ตหยุดรู้ดี กูก็เพิ่งรู้เหมือนกัน!

คาดว่านักแสดงหนุ่ม "เฟย ภัทร เอกแสงกุล" น่าจะมีอาการฉุนกับคอมเมนต์ของเหล่าชาวเน็ตอยู่ไม่น้อย เพราะถึงกับโพสต์ว่า "หยุดเดา! หยุดรู้ดี! เพราะกูก็รู้พร้อมพวกมึงนั่นแหละ! กูไม่รู้! พิมพ์เรื่องกันเป็นตุเป็นตะ" เนื่องจากช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเลื่อนฟีดไปเจอแต่ข่าว "ก้อย อรัชพร โภคินภากร" กับหนุ่ม "ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ที่เปิดตัวว่ากำลังคบหากันอยู่ เลยทำให้ชาวด้อมหนุ่ม "ท็อป ทศพล หมายสุข" ที่ยังทำใจไม่ได้มาคอมเมนต์กันไปต่างๆ นานา พวกกลุ่มเพื่อนแก๊งเดินป่าที่ชงกันเข้มเลยโดนโยงกันซะยับเยินไปด้วย เลยเป็นที่มาโพสต์เดือดของหนุ่มเฟยนี่เอง
และทางด้าน "กาญจน์ ชัชนันท์ ฉันทจินดา" เพื่อนสนิทแก๊งเดียวกันก็มาคอมเมนต์ในโพสต์นี้ด้วยว่า "อีสัx คิดว่ามึงช็อกเป็นคนเดียวอ่อ" และมีการโพสต์ในเฟซเอาไว้ด้วยว่า "ข้าขอหินผูกเท้าจมไปกับเรือ"
เท่านั้นยังไม่พอ ผ่านพ้นวาเลนไทน์ไปวันเดียว สาวก้อยก็มาโพสต์สตอรี่ตอกย้ำความหวานกับหนุ่มทิม พิธา ทั้งหอมหัว ทั้งจับมือ เรียกว่าคนโสดตายเรียบ ล่มเรือแบบไม่ต้องพลิกกลับมาอีกเลย