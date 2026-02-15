“อ๊อฟ ชนะพล” ควง “ฮาน่า ลีวิส” จดทะเบียนสมรสฉลองวาเลนไทน์ หลังแต่งงาน 1 ปี

ถือฤกษ์ดีควงกันไปจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อย สำหรับพระเอกหนุ่มช่อง 7 “อ๊อฟ ชนะพล สัตยา” และนางเอกร่วมช่อง “ฮาน่า ลีวิส” หลังทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายตามประเพณีทางภาคอีสานไปเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 และเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างอบอุ่น
โดยในวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. 2569 ที่ผ่านมา อ๊อฟ และ ฮาน่า ได้จดทะเบียนสมรส เป็นสามี-ภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุข้อความบอกข่าวดีว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นมันสวยงามกับเราเสมอ การมีความรักความอบอุ่นที่อยู่กับเรานาน ๆ มันเรียกว่าความสุข ที่เป็นของเรา #happy Valentine’s Day” งานนี้มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมาย เรียกว่าเป็นการฉลองวันแห่งความรักที่สวยงามน่าจดจำ