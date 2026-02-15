สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาฯ ยกระดับภาวะผู้นำทางการศึกษาด้วยศาสตร์และศิลป์การโค้ช หลักสูตรการโค้ชภาวะผู้นำทางการศึกษา ระดับ 1 รุ่น 2 และ ระดับ 2

หลักสูตรการโค้ชภาวะผู้นำทางการศึกษา ระดับ 1 รุ่น 2 (Leadership Coaching in Education Program Level 1) จัดโดย สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือจาก ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำของระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
รีบสมัครก่อนเต็ม! วันนี้ ถึง 20 มี.ค. 2569 เท่านั้น
ยกระดับภาวะผู้นำทางการศึกษาด้วยศาสตร์และศิลป์การโค้ช
หลักสูตรนี้เตรียมคุณ เป็นผู้บริหาร ครูผู้นำและนักการศึกษา มีสมรรถนะการฟังอย่างตั้งใจ การถามชวนคิด และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นเชิงบวกให้มากขึ้นกว่าเดิม เป็นการพลิกโฉมการจัดการศึกษา พัฒนานักคิด นักวิจัย นวัตกร และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมกับการพัฒนาประเทศในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีความพร้อมในการศึกษาต่อหลักสูตรการโค้ชภาวะผู้นำทางการศึกษา ระดับ 2 เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสมัครขอรับการรับรองการเป็นโค้ชระดับต้น (ACC) จากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สหรัฐอเมริกา (ICF) และเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายโค้ชผู้บริหาร ครูผู้นำและนักการศึกษาที่เป็นโค้ช
โดยเน้น การปฏิบัติจริง ควบคู่การเรียนรู้เชิงลึกไปกับ วิทยากรที่มีชื่อเสียง จากวงการศึกษา และวงการโค้ชวิชาชีพได้แก่ ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (นายกสมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำของระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)