“ซัน วงศธร” เคลียร์ดรามาสินสอด 3 ล้านกว่าเป็นเงิน “แพรวพราว” ? แพลนไม่เกิน 2 ปีมีลูก

“ซัน วงศธร-แพรวพราว” เคลียร์สารพัดดรามาในงานแต่ง ซันขอโทษจุ๊บลูกสาวแพรวพราว เล่นโทรศัพท์กลางพิธีสวมแหวน ยันสินสอด 3 ล้านกว่าเป็นเงินของเจ้าบ่าว วางแพลนไม่เกิน 2 ปีเปิดอู่ปั๊มลูก
กลายเป็นงานวิวาห์ที่มีประเด็นดรามาเกิดขึ้นมากมาย สำหรับคู่ของ “ซัน วงศธร” กับ “แพรวพราว แสงทอง” หลังฝ่ายชายได้หอบสินสอด 3 ล้านกว่า สู่ขอเจ้าสาวแพรวพราว แต่งานนี้กลับมีดรามาฝ่ายชายมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่างในงาน ล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันมาออกรายการคุยแซ่บshow ทางช่องone31 โดยเผยว่าเป็นคู่แรกในเมืองไทยที่หมอลำสาวกับพระเอกลิเกหนุ่มแต่งงานกัน พร้อมแจงที่มาตัวเลขสินสอด 3,366,366 ว่าเป็นตัวเลขมงคล
แพรวพราว : “ดูตามวันเกิดค่ะ ซันเกิดวันพุธกลางคืน แพรวพราวเกิดวันศุกร์ ก็เลยดูเลขที่มันเป็นมงคลที่ใช้ร่วมกันได้ ที่เป็นเลขแพรวกับซันใช้เป็นเลขสามก็ได้ค่ะ หรือเลขหกก็ได้ก็เลยใช้ ลงเอยที่เลขนี้”
แจงดรามา สินสอดของฝ่ายชายจริงหรือเปล่า หรือเอาของฝ่ายหญิงมา
ซัน : “ผมเชื่อว่าทุกคู่ที่แต่งงานกัน ผมว่าผู้ชายทุกคนก็ต้องมีการทำงานของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วตัวผมเองก็มีหน้าที่การงานลิเก ค่อนข้างที่จะเป็นนักร้องมาด้วย ก็มีจำนวนเงินจำนวนหนึ่งที่เราเก็บเอาไว้ แล้วเราก็มาอยู่ร่วมกัน เราก็มีเงินเก็บของพวกเราด้วยกันส่วนนึง แล้วเราก็ยังมีของคุณพ่อคุณแม่ด้วย มีสมบัติที่พวกเราเก็บเอาไว้ ผมว่าสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องไปอธิบายให้ใครฟังเยอะแยะ
สุดท้ายแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำกับเขา ที่เราทำจากใจของเรา ยืนยันว่าเป็นของส่วนเรา แล้วก็เป็นของคุณพ่อคุณแม่ผมนั่นแหละ คุณพ่อคุณแม่เอาทองมาตรงนี้ ผมก็อยู่ด้วย เราก็ถ่ายรูปกันไว้ คนที่ไม่ได้รักเราเขาก็มองมา เขาก็มีสิทธิ์คิดได้ เราก็คิดอยู่แล้ว แต่เราก็ภูมิใจในสิ่งที่ทำ เรารู้ว่าเขารู้ก็พอแล้ว”
ซันเล่นโทรศัพท์กลางพิธีสวมแหวน จุ๊บลูกสาว แพรวพราวในงานแต่งงาน
ซัน : “คอมเมนต์วิจารณ์มันเป็นสิทธิ์ของเขา วินาทีนั้นเป็นช่วงจะไลฟ์สด ช่วงที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคือผ้าที่ผมใส่โจงกระเบน เวลานั่งพับเพียบมันจะหลุด ถ้าลุกกลัวลูกชายจะออกมา เลยเอาโทรศัพท์มาพิมพ์บอกว่ามันใส่ไม่ได้”
แพรวพราว : “เราแทบไม่จับโทรศัพท์กันเลย เขากระซิบบอกว่ามันจะหลุดแล้วนะ”
ซัน : “ทุกคนมีสิทธิ์คอมเมนต์ เราก็ขอโทษ มันมีเหตุและผล ส่วนคนที่อคติไม่รักกันวิพากวิจารณ์ได้ แต่ให้นึกถึงใจเขาใจเราในผลกระทบที่ต้องเจอ ส่วนเรื่องหอมแก้มเด็กน้อยผิดจุด ผมว่ามุมมองแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน แต่สำหรับผมยืนยันว่าความรักบริสุทธิ์ผมมีให้กับเด็กแน่นอน ถึงแม้ตัวเราเองไม่ใช่สายเลือดที่เขากำเนิดแต่ผมรักเหมือนลูก และก็ให้เกียรติพื้นที่ตรงนั้น สิ่งที่ออกไปไม่เหมาะสมสำหรับหลายๆ คน ก็ขอโทษที่ทำลงไป แต่อีกมุมหนึ่ง ณ ตอนนั้นเราแสดงด้วยความรักออกไป แต่พอมานั่งคิดอีกมุมก็ไม่ควรหรอก”
แฟนคลับจัดพุ่มเงินกว่า 8 แสนบาท มาให้เป็นของขวัญในงานแต่ง
แพรวพราว : “คือรู้มาในๆ ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ แต่พอมาถึงวันจริง เขาเหมารถเป็นรถหกล้อตู้คอนเทนเนอร์ เหมือนได้ยินมาว่าเขารวมตัวกัน ตั้งแต่ซันมาขอแต่งงานเลย มีกลุ่มเงินผูกแขน เขาจะรวมเป็นกลุ่มบ้านฮัก sp ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับค่าสินสอดอะไร แต่เป็นเงินที่แฟนคลับทำให้ เหมือนเป็นของขวัญวันแต่งงาน แกะนับเรียบร้อยค่ะ ประมาณ 8 แสนกว่าบาทได้”
ซัน : “สำหรับผมผมอยากขอบคุณแฟนคลับที่บินมาจากต่างประเทศด้วย ขอบคุณแฟนคลับที่รักและอยู่เคียงข้างเรา การที่แฟนคลับมารักเราเขาไม่จำเป็นต้องมาซัปพอร์ตเราทุกๆ อย่าง ขอเพียงแค่ยืนข้างกันคอยเป็นกำลังใจ ไปหากันอันนี้ผมคิดว่ามันสุดๆ แล้ว แต่ที่เขาทำให้มันสุดๆ คือเขาได้วางตั้งแต่ผมขอแต่งงานแล้วว่าแม่อยากจะร่วมเงินเป็นเงินสินสอดด้วยนะลูก อยากจะบ้านฮักที่ฮักซันฮักแพรว แต่ไม่อยากบอกแพรว แต่ผมก็โป๊ะเองหลายรอบเหมือนกัน ก็เลยมีเงินกองนี้ขึ้นมา”
แพรวพราว : “ก็อยากขอบคุณจากใจมากๆ เลย ที่รักแล้วก็ให้ความสำคัญกับพวกเรามากมายขนาดนี้ ตั้งแต่เราจิ้นกันจะมีคอมเมนต์ตลอด นึกว่าเขาพูดเล่นกัน บอกถ้าแต่งงานกันจะผูกข้อมือคนละหมื่น คนละ 50,000 บาท”
แพรวพราวเผยที่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้เพราะลูก
แพรวพราว : “ที่จริงเลยตั้งแต่แรกๆ ที่เราคุยกัน เราก็รู้สึกว่า ถ้าเขาไม่รักลูกเรา อยู่กับลูกไม่ได้ คือแรกๆ เขากลัวดรามา เกรงใจเราว่าเรามีลูกสองคน พอเขาเข้ามา เขาก็กลัวว่าคนจะมองไปต่างๆ นานา ก็อย่างเช่น เห็นดรามาทุกวันนี้แหละค่ะ เหมือนเจาไม่กล้าที่จะก้าวขาเข้าไป เราก็รู้สึกว่าเราไม่โอเคถ้าเขาเข้ากับลูกเราไม่ได้ แต่พอวันนึงเขาตัดสินใจกล้าเข้าหาเด็ก พอเราเห็นว่าเขารักลูกเรา เขาให้ความสำคัญกับเรากับลูกมันก็เลยเปิดใจ แล้วก็กล้าตัดสินใจที่จะให้เขาเข้ามาเป็นคนในครอบครัว หลักๆ ถ้าเขาไม่แสดงถึงความจริงใจกับเรา เราก็คงไม่มีวันนี้”
แต่งงานครบ 1 เดือน จดทะเบียนสมรสแล้ว
แพรวพราว : “เป็นการใช้ชีวิตร่วมกันแบบจริงจัง ถามตัวเองนี่เธอคือสามีฉันจริงๆ แล้วเหรอ หลังแต่งงาน เรามีความละเอียดอะไรที่รู้สึกว่าถ้าฉันทำไม่ถูกเธอเตือนฉันนะ เราเป็นคนพูดตรงๆ เราขอพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจได้ไหม ใจร้อนทั้งคู่ แต่เขาเป็นฝ่ายที่ยอมเรา เพราะยังไงผู้หญิงก็ไม่ยอม ถ้าผู้ชายไม่ยอมเรื่องมันก็จะไม่จบ”
ซัน : “ผมเข้าใจว่าชีวิตคู่เพิ่งลิ้มรสการเป็นครอบครัวไม่มีใครแพ้ใครชนะ แม่ผมจะบอกไว้ตลอด สุดท้ายแล้วเราเป็นผู้ชาย คำว่าผู้หญิงคำเดียวขอโทษจบ”
ซันเข้ากันได้ดีกับลูกของแพรวพราว “น้องนาริตะ-น้องโตเกียว” ไม่ต้องปรับอะไร
ซัน : “ช่วงนี้แทบไม่มีอะไรปรับเลย เพียงแค่ว่าระมัดระวังขึ้นในด้านโซเชียล ผมเองจะไม่ถ่ายลงเลยนะ ช่วงนี้ไปรับไปส่ง ถ้าตื่นไหวก็จะไป เหมือนเราได้เล่นกับเขา เด็กน้อยถ้าเราได้คลุกคลีมันจะจูนได้ไวมาก ถ้าเราชอบเล่นกับเด็ก นาริตะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความฉลาดมีความคิดเหมือนผู้ใหญ่”
รู้สึกกังวลจะพิชิตใจเด็กได้ไหม
ซัน : “คิดมากๆ เลย ผมค่อนขางมีกำแพง เราก็นึกถึงว่าถ้าเรารักเขาแล้วหนึ่ง เราต้องรักลูก นั่นคือใช่ แต่สุดท้ายสำคัญที่สุดเราต้องทำลายกำแพงของตัวเองเพื่อไปทำลายแพงเขาให้ได้ อันนั้นสำคัญสุด”
แพรวพราว : “กังวล เรารู้สึกว่าเขาไม่เห็นเล่นกับเด็ก หนึ่งคือเขากลัวอาจจะมีคนแอบถ่าย และเอาไปลง กลัวภาพไม่ดีหรือเปล่า เรารู้สึกว่าเขาไม่เอ็นจอยกับลูก เพราะฉะนั้นฉันไม่โอเค แต่หลังๆ มา แพรวเปิดใจคุยกับเขาเธอไม่รักเด็กเหรอ เขาบอกรัก เอ็นดูมากเลยแหละ แต่อย่างที่เห็นโซเชียลมันแรง แต่หลังๆ เขากล้าเปิดใจมัน เลยทำให้เด็กชอบเล่นกับซันมากกว่าแพรวอีก”
เดิมทีลูก “แพรวพราว” จะเรียกพี่ซัน แต่ตอนนี้เรียก ป่าปี๊
ซัน : “ป่าปี๊”
แพรว : “บางคนจะมองว่า แพรวสอนลูกให้ลูกเรียกป่าปี๊ ที่จริงไม่ใช่เลย ไม่ได้สอน แพรวไปออกคอนเสิร์ตที่ยุโรป พี่มาดาม เรียกแฟนเขาว่าปี๊มันดูแปลกๆ น่ารักจัง และแพรวคุยกับซันเรียกป่าปี๋หยอกเขา นาริตะชอบอะไรน่ารักๆ ก็เลยพูดตาม”
ซัน : “เสียงเด็กคือหลงเลย ตอนนี้โตเกียวพูดตามเลย ถามแม่ป่าปี๊หมายความว่าอะไร ทุกวันนี้ไปไหนซื้อของเล่นให้”
พร้อมเผยสาเหตุที่ไม่ถ่ายคลิปคู่ลูก “แพรวแพราว” ลงโซเชียล
ซัน : “ในมุมผม ไม่ใช่ว่าผมไม่รัก ต้องแยกแยะ อย่างโซเชียลมีทั้งลบและบวก ผมเองจะไม่ถ่ายลง ทั้งๆ ที่ผมจะลงแบบนั้นได้ และอยากให้เกียรติในพื้นที่อดีตของเขาด้วย แต่มุมมองแต่ละคนก็มีวิพากวิจารณ์ อันนั้นผมปล่อย”
ดรามาของพ่อ-แม่เยอะ หากลูกโตขึ้นและเห็นข่าว คงต้องคุยกับลูกตรงๆ สอนแบบมีเหตุและผล
แพรวพราว : “ดรามาที่เกิดขึ้นทำให้รู้เลยว่าจะรับมืออย่างไร หนึ่งรับมือด้วยตัวเอง และโซเชียล และเรามีแนวทางจะไปบอกไปสอนลูก หนูจะอยู่ในสังคมดรามาอย่างไร เพราะปฎิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าโตมา ยังไงเขาก็รู้และเห็น ทุกๆ อย่างจะพูดตรงๆ แต่จะแทรกการสอนมีเหตุและผล และให้โฟกัสปัจจุบันและครอบครัวเป็นหลัก”
ไม่เกิน 2 ปีแพลนมีลูกด้วยกัน
แพรวพราว : “เราวางแพลนอายุไม่เกิน 40 ปีนี้ อายุ 38 น่าจะไม่เกิน 2 ปี เขาก็เป็นลูกชายคนเดียวมองใจเขาใจเรา มีทายาทให้พ่อกับแม่เขา”
ซัน : “ลูกผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ ผมชอบทั้งสองคน ถ้าสมัยนี้ลูกชายก็โอเค ผมชอบแตะบอล”
ซันเซอร์ไพรส์ให้ดอกไม้กลางรายการ
ซัน : “ดอกไม้ช่อนี้ที่มอบให้กับเขา ผมมองว่าภาพวันนี้ หรือว่าตั้งแต่วันแต่งมันจะประคับประคองความรักเราในวันที่ระหองระแหงหรือเจอเรื่องเป็นอุปสรรคต่อความรัก ทุกๆ คู่ต้องเจอหมด แต่อยากให้รู้ว่าเราจะทำแบบนี้ในทุกๆ วัน ช่อดอกไม้ไม่น่าเบื่อหรอก ถ้าเราให้กันทุกวันสำคัญในความรัก และประคับประคองให้ดีที่สุดในทุกๆ วัน รักครับผม”
แพรวพราว : “ถ้ามีอะไรที่แพรวไม่โอเค หรืออาจจะใจร้อนเกินไปเตือนกันในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม ขอให้เตือนสติกัน แพรวก็จะเตือนสติซัน เพราะว่าเราเจอเหตุการณ์นอกบ้านไม่เหมือนกัน แต่เหตุการณ์ในบ้านประคับประคองรักษากันไว้”