ย้อนปฐมบทรัก​ "ทิม-ก้อย" คลั่ง​รัก​หนัก​ แถมได้ไฟเขียวจากลูกสาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เรียกว่าฮือฮาเลยทีเดียวเมื่ออยู่ๆ ก็มีภาพหลุดของ "ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" พ่อส้มของด้อมส้ม กับนักแสดงสาว "ก้อย อรัชพร โภคินภากร" นี่ก็ส้มจ๋า เคยออกมาแสดงจุดยืนหลายครั้ง แต่ทั้งคู่ก็ไม่ปล่อยให้ต้องลือกันนาน ลงภาพคู่ฉลองวาเลนไทน์หวานให้ได้เห็นกันชัดๆ​ ไปเลย​ แต่ก็มีกระแสตามออกมาไม่น้อย​ ทั้งกระแสเชียร์ว่าทั้งคู่ดูเหมาะสมกันดี​ และกระแสที่เริ่มจะออกแนวแอนตี้​ เพราะบอกว่าทำให้เรือของก้อยและนักแสดง​หนุ่ม "ท็อป​ ทศพล หมายสุข" ล่มไม่เป็นท่า​ พร้อมทั้งมีคอมเมนต์ลักษณะคล้ายเป็นการติติง​ ว่ากระแสคู่จิ้นที่ผ่านมากลายเป็นการเล่นกับใจแฟนคลับ​ และกลุ่มเพื่อนก็ดูจะชงคู่นี้กันเข้มมาก ยิ่งทำให้แฟนๆ​ ลุ้นกับคู่ก้อยท็อปกันไม่น้อย

ถ้าย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งทิมและก้อย​ ต้องย้อนกลับไปในรายการ​ ถ้าหนูรับ พี่จะรักป่ะ ของก้อยนัทตี้ดรีมเมื่อ​ 2 ปีก่อน​ที่หนุ่มทิมนั้นได้ไปเป็นแขกรับเชิญครั้งแรก และอีกครั้งเมื่อ​ 6 เดือนที่แล้วกับรายการ​ มื้อสุดท้ายก่อนตาย​ ของสามสาวอีกเช่นกัน​ ก็เป็นการคาดเดากันว่าความสัมพันธ์น่าจะค่อยๆ​ เริ่มพัฒนามาจากเทปที่ไปออกรายการล่าสุดนี่เอง​ แต่ก็ยังคาบเกี่ยวกับช่วงที่ก้อยและท็อปได้ไปเที่ยวเดินลุยป่าที่ภูสอยดาวกับแก๊งเพื่อน​ ที่มีการออนแอร์ไปเมื่อ​ 4 เดือนที่แล้ว และจากทริปนี้นี่เองที่เรือของคู่ก้อยท็อปเริ่มแล่นอย่างจริงจัง

แต่ตอนนี้เรือของก้อยท็อปก็ล่มเป็นที่เรียบร้อย​ เพราะจากที่หนุ่มทิมได้โพสต์ภาพหวาน​ หลายคนก็แซวว่าดูจะคลั่งรักหนักมากทีเดียว เพราะจากที่ย้อนไปดูคลิปที่เจ้าตัวไปออกรายการของก้อยเมื่อ 6 เดือนก่อน​ มีการพูดถึง "น้องพิพิม" ลูกสาว​หัวแก้วหัวแหวน​ ที่หนุ่มทิมนั้นบอกว่าตอนนี้ลูกสาวอายุ 9 ขวบแล้ว ยังมีความหวงพ่อ แต่ถ้าลูกอายุสัก 13-14 พ่อคงตกกระป๋อง หลังจากนั้นก็ค่อยกลับไปซ่าได้อีกรอบ อาจจะกลับไปเริ่มเดตอีกครั้ง แต่ดูเหมือนรักครั้งนี้จะทำให้คุณพ่อทนรอไปถึงตอนนั้นไม่ไหว เพราะดูจากภาพแล้ว รักมันหวานล้นเหลือเกิน และดูท่าทางสาวก้อยก็เข้ากับลูกสาวได้เป็นอย่างดีด้วย














