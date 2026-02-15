เรียกว่าฮือฮาเลยทีเดียวเมื่ออยู่ๆ ก็มีภาพหลุดของ "ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" พ่อส้มของด้อมส้ม กับนักแสดงสาว "ก้อย อรัชพร โภคินภากร" นี่ก็ส้มจ๋า เคยออกมาแสดงจุดยืนหลายครั้ง แต่ทั้งคู่ก็ไม่ปล่อยให้ต้องลือกันนาน ลงภาพคู่ฉลองวาเลนไทน์หวานให้ได้เห็นกันชัดๆ ไปเลย แต่ก็มีกระแสตามออกมาไม่น้อย ทั้งกระแสเชียร์ว่าทั้งคู่ดูเหมาะสมกันดี และกระแสที่เริ่มจะออกแนวแอนตี้ เพราะบอกว่าทำให้เรือของก้อยและนักแสดงหนุ่ม "ท็อป ทศพล หมายสุข" ล่มไม่เป็นท่า พร้อมทั้งมีคอมเมนต์ลักษณะคล้ายเป็นการติติง ว่ากระแสคู่จิ้นที่ผ่านมากลายเป็นการเล่นกับใจแฟนคลับ และกลุ่มเพื่อนก็ดูจะชงคู่นี้กันเข้มมาก ยิ่งทำให้แฟนๆ ลุ้นกับคู่ก้อยท็อปกันไม่น้อย
ถ้าย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งทิมและก้อย ต้องย้อนกลับไปในรายการ ถ้าหนูรับ พี่จะรักป่ะ ของก้อยนัทตี้ดรีมเมื่อ 2 ปีก่อนที่หนุ่มทิมนั้นได้ไปเป็นแขกรับเชิญครั้งแรก และอีกครั้งเมื่อ 6 เดือนที่แล้วกับรายการ มื้อสุดท้ายก่อนตาย ของสามสาวอีกเช่นกัน ก็เป็นการคาดเดากันว่าความสัมพันธ์น่าจะค่อยๆ เริ่มพัฒนามาจากเทปที่ไปออกรายการล่าสุดนี่เอง แต่ก็ยังคาบเกี่ยวกับช่วงที่ก้อยและท็อปได้ไปเที่ยวเดินลุยป่าที่ภูสอยดาวกับแก๊งเพื่อน ที่มีการออนแอร์ไปเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว และจากทริปนี้นี่เองที่เรือของคู่ก้อยท็อปเริ่มแล่นอย่างจริงจัง
แต่ตอนนี้เรือของก้อยท็อปก็ล่มเป็นที่เรียบร้อย เพราะจากที่หนุ่มทิมได้โพสต์ภาพหวาน หลายคนก็แซวว่าดูจะคลั่งรักหนักมากทีเดียว เพราะจากที่ย้อนไปดูคลิปที่เจ้าตัวไปออกรายการของก้อยเมื่อ 6 เดือนก่อน มีการพูดถึง "น้องพิพิม" ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวน ที่หนุ่มทิมนั้นบอกว่าตอนนี้ลูกสาวอายุ 9 ขวบแล้ว ยังมีความหวงพ่อ แต่ถ้าลูกอายุสัก 13-14 พ่อคงตกกระป๋อง หลังจากนั้นก็ค่อยกลับไปซ่าได้อีกรอบ อาจจะกลับไปเริ่มเดตอีกครั้ง แต่ดูเหมือนรักครั้งนี้จะทำให้คุณพ่อทนรอไปถึงตอนนั้นไม่ไหว เพราะดูจากภาพแล้ว รักมันหวานล้นเหลือเกิน และดูท่าทางสาวก้อยก็เข้ากับลูกสาวได้เป็นอย่างดีด้วย