จากภาพลักษณ์เดิมสู่แบรนด์ร่วมสมัย คปภ. ใช้ศิลปะเป็นสะพานสื่อสารเรื่องประกันภัยกับคนเมือง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สร้างปรากฏการณ์รีแบรนด์ครั้งใหญ่ สลัดภาพลักษณ์แบบเดิม สู่การเป็นองค์กรร่วมสมัยในงาน Insurance Street Sense ภายใต้เทศกาลBangkok Design Week 2026 ด้วยแนวคิด “Someone on Your Side: คปภ. อยู่ข้างๆ คุณ” ณ ย่านทรงวาด เมื่อวันที่ 30 ม.ค. – 8 ก.พ. ที่ผ่านมา
งานนี้ถือเป็นความสำเร็จก้าวใหม่ของสำนักงานคปภ. ในยุค 2026 โดยเฉพาะการสลัดภาพ "วิชาการ" สู่ "งานศิลป์" ที่ คปภ. จับมือศิลปินระดับแนวหน้า BEERPITCH (ภิชญ ศรีระพงษ์) เปลี่ยนตัวย่อองค์กร OIC ให้เป็นงาน Typography Art และ Street Art เติมเต็มพื้นที่ตึกเก่า HUGS Songwat ซอยเจริญพานิชย์ ถนนทรงวาด สร้างภาพจำใหม่ให้แบรนด์มีความเป็นสากลและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งยังเป็นการประกันภัยที่ "กิน-เที่ยว-ถ่ายรูป" ได้ ปลอดภัยไร้ความเสี่ยงภัยที่น่ากลัว โดยใช้ AI Map แผนที่อัจฉริยะที่จะพานักท่องเที่ยวเดินชมย่านประวัติศาสตร์ เรียนรู้การป้องกันภัยอย่างเข้าใจง่ายพร้อมเปิดตัวมาสคอต “น้องพิทักษ์” (PITAK)ตัวแทนคปภ.เป็นครั้งแรกอีกด้วย
นอกจากนี้ คปภ. ยังใช้หลัก S.O.S Strategy โชว์วิสัยทัศน์การเป็นหน่วยงานที่ "ทำจริง" ด้วยการช่วยสนับสนุนชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความปลอดภัยทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืนได้แก่
• Secure: ปรับปรุงทางม้าลายและติดตั้งไฟส่องสว่างเชิงศิลป์บริเวณจุดเสี่ยง
• Opportunity: สร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ประกันภัยผ่านจุดเช็กอิน
• Sustainable: ส่งเสริมให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
เพื่อถอดรหัสความสำเร็จ คปภ.อยู่ข้างๆ คุณ โครงการนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า คปภ. ยุคใหม่ “อยู่เคียงข้างคุณ” ในทุกไลฟ์สไตล์ โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากคนรุ่นใหม่และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ โดนัท-มนัสนันท์ และ เจมส์-ธีรดนย์ ที่มาร่วมยืนยันการเป็นแบรนด์ที่เข้าใจความต้องการของคนเมืองอย่างแท้จริง โดยตลอดระยะการจัดงาน 11 วันที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศแวะมาเช็กอินที่ HUGS Songwat แล้วหลายพันคน ..“เราไม่ได้แค่มาทำศิลปะ แต่มาสร้างความอุ่นใจให้ทุกย่างก้าวของประชาชน” นี่คือบทสรุปความสำเร็จที่ คปภ. ฝากไว้บนถนนทรงวาด และจะเป็นก้าวต่อไปขององค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนไทย
สำหรับกราฟิตี้ที่ HUGS Songwat โดยคปภ. ยังรอให้นักท่องเที่ยวไปเสพงานศิลป์ฟินกับเครื่องดื่มและขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นกันได้ตลอดปี 2569 ..ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเท่ๆ จาก คปภ. ยุคใหม่ได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Facebook:oicthailand คลิกhttps://www.facebook.com/oicthailand