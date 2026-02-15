“เอิร์ท-มิกซ์” นำทีม “จอส-กวิน-อู๋-บูม” ชวนเปิดม่านละครเวทีคณะ ในตอนแรกซีรีส์ “Only Friends : Dream On” ล็อคคิวกดบัตร 15 ก.พ.นี้

เตรียมเปิดม่านการแสดงกับโปรเจกต์ละครเวทีคณะจาก 6 หนุ่มฮอตสุดแซ่บ “เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, มิกซ์ สหภาพ วงศ์ราษฎร์, จอส เวอาห์ แสงเงิน, กวิน แคสกี้, อู๋ ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์, บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์” ที่แท็กทีมกันอย่างแซ่บซี๊ดถึงใจ รวมถึงถ่ายทอดความสัมพันธ์รักสุดเร่าร้อนที่ 6 หนุ่มขอเปิดเวทีครั้งใหญ่ชวนแฟนๆ มาสร้างโมเมนต์สุดพิเศษร่วมกัน พร้อมกับร่วมดูตอนแรกซีรีส์ “Only Friends : Dream On” เล่นกับเพื่อนได้...มากกว่าเพื่อน จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ร่วมด้วยผู้กำกับฯ คุณภาพ “ภิญญา จู่คำศรี”ที่จะมาร่วมพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลัง ฉากแซ่บ ซีนหวานในซีรีส์กันแบบถึงพริกถึงขิง พร้อมชม Special Show สุด Exclusive จากเหล่านักแสดงที่เตรียมมามอบความสุขให้แฟนๆ ได้ฟินกันเต็มอิ่มทุกโมเมนต์กับงาน “Only Friends Dream On : The Play Begins” ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ณ CentralwOrld PULSE Hall ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ งานนี้แฟนๆ เตรียมตัวล็อคคิวกดบัตรรับความสนุกครบรสกันได้เลย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถจับจองบัตรเข้าร่วมงาน “Only Friends Dream On : The Play Begins” โดยเปิดจำหน่ายบัตร บนช่องทาง Online ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และทุกช่องทางตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com และ Call Center โทร 0-2262-3456 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.thaiticketmajor.com และ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV