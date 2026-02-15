ชุดไทยไม่เคยเอ้าต์ 24 สาว MISS Tiffany 2026 อวดโฉมบนรันเวย์ The Thai Identity Culture & Couture

ตามกระแสฮิตชุดไทย Miss Tiffany 2026 จับมือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดแฟชั่นโชว์ “The Thai Identity Culture & Couture” ผ่านแนวคิด “ผ้าไทยไร้เพศ” ถ่ายทอดมุมมองของทรานส์เจนเดอร์ในยุคปัจจุบัน ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกตัวตนสามารถสวมใส่และเล่าเรื่องของตนเองผ่านเครื่องแต่งกายได้อย่างอิสระ โมเมนต์แฟชั่นสำคัญแห่งปีที่นำความเป็นไทยถอดรหัสใหม่ผ่านงานออกแบบร่วมสมัย
ผลงานที่ชนะรางวัล “The Best Thai Identity Culture & Couture”คือชุด “Queen of Thai Silk” ของหมายเลข 19 โอเว่น - วุฒิเชษฐ์ เค็มพ์ ออกแบบโดย สุนาผ้าไทย คว้ารางวัลด้วยความโดดเด่นของแนวคิดและงานออกแบบที่สวยสะกดสายตา เต็มไปด้วยเรื่องราวและรายละเอียดอันประณีต ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยในมุมมองร่วมสมัยได้อย่างชัดเจน คว้าใจคณะกรรมการไปอย่างเป็นเอกฉันท์ และได้รับเลือกเป็นชุดประจำชาติไทยในการประกวดเวทีนานาชาติ Miss International Queen 2026 ต่อไป สำหรับ 10 ชุดที่ได้รับคะแนนสูงสุดในวันนี้ จะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการภายในงานประกวดรอบ The Final, Miss Tiffany 2026 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว์ พัทยา เพื่อเปิดโอกาสให้แขกผู้มีเกียรติและสาธารณชนได้ร่วมชื่นชมผลงานอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง
แฟชั่นโชว์ครั้งนี้ตอกย้ำ “ความเป็นไทย” ที่ยังคงล้ำค่าและร่วมสมัย สร้างความประทับใจอย่างมากจากการพรีเซนต์ของ Miss Tiffany 2026 ทั้ง 24 คน ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว อารมณ์ และตัวตนของชุดออกมาได้อย่างลึกซึ้ง ขณะที่แต่ละผลงานออกแบบล้วนมีเรื่องเล่า แรงบันดาลใจ และสะท้อนมุมมองความเป็นไทยในรูปแบบที่แตกต่าง งานนี้จึงทำหน้าที่เป็นพื้นที่ในการยกระดับ “ชุดไทย” จากรากวัฒนธรรมดั้งเดิม สู่ผลงานดีไซน์ร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
แฟชั่นโชว์ “The Thai Identity Culture & Couture” เกิดจากความร่วมมือของดีไซเนอร์ไทยหลากหลายเจเนอเรชัน ตั้งแต่ดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าที่คร่ำหวอดในแวดวงชุดไทยและแฟชั่น ไปจนถึงดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไฟแรง ซึ่งต่างให้ความสำคัญกับการค้นหาและตีความความเป็นไทยในมุมมองของตนเอง สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม รากเหง้า และงานหัตถศิลป์ ที่ยังมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากพร้อมนำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของโลกแฟชั่นร่วมสมัย
งานนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลระดับสูงจากหลากหลายองค์กร อาทิ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโก สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ถือเป็นค่ำคืนแห่งเกียรติยศที่สะท้อนความวิจิตรของอัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติ
“The Thai Identity Culture & Couture” จึงมิได้เป็นเพียงแฟชั่นโชว์ หากแต่เป็นเวทีที่ยืนยันว่าความเป็นไทยยังคงมีชีวิต และสามารถเล่าเรื่องใหม่ ๆ ได้อย่างทรงพลัง ผ่านสายตาของดีไซเนอร์ไทยทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ และผ่านผู้หญิงทรานส์เจนเดอร์ที่พร้อมถ่ายทอดอัตลักษณ์ ความงาม และแรงบันดาลใจบนเวที Miss Tiffany 2026