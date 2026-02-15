YOUNGOHM – INK – TIMETHAI – TOBII เสิร์ฟความสุขคืนวาเลนไทน์ ในเทศกาลบอลลูนนานาชาติ สิงห์ปาร์ค เชียงราย

คอนเสิร์ตในงาน “Singha Park International Balloon Fiesta 2026” เข้าสู่คืนที่ 4 โดยคืนวาเลนไทน์ 14 ก.พ. เต็มไปด้วยความโรแมนติกและความสนุกจากศิลปินดัง เมื่อ YOUNGOHM, INK WARUNTORN, TIMETHAI และ TOBII ขึ้นเวทีมอบความสุขให้แฟนเพลงแน่นพื้นที่
ภายในงานยังมีไฮไลต์ “บอลลูนเลิฟ จดทะเบียนสมรส บอกรักบนฟ้า” และการแสดงโขนกลางแปลงตอนพิเศษ “มังกรกัณฐ์ชาญศักดา เกสรทมาลามหามิตร” จากศิลปินวังหน้า ร่วมกับเยาวชนเชียงรายกว่า 200 คน สร้างความประทับใจตลอดคืน
สำหรับคืนสุดท้าย 15 ก.พ. พบกับ MEYOU x JAONAAY, MIRRR, LABANOON และ DA ENDORPHINE เวลา 19.00 – 23.00 น. ณ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชมบอลลูนกว่า 30 ลูกจาก 13 ประเทศ, โชว์ Balloon Night Glow, แข่งขันบอลลูน, โซนเวิร์กช็อป อาหารท้องถิ่น และกิจกรรมแอดเวนเจอร์ เช่น Zipline และ ATV โดยงานจัดถึง 15 ก.พ. 2569 ซื้อบัตรได้ทาง Eventpass หรือหน้างาน ติดตามรายละเอียดที่ Facebook: Singha Park Chiang Rai