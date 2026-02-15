xs
“อสมท ร่วมกับ ไปรษณีย์” เปิดผลรางวัล“Thailand Top Vote 2025” พร้อมมอบรางวัล 25 ก.พ. นี้ Phenix PratunamBangkok

เผยผลโหวตอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับรางวัล “Thailand Top Vote 2025” VOICES OF WORTH เสียงแห่งคุณค่า รางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมกำลังใจให้กับบุคคลและองค์กรในหลากหลายวงการ จากการร่วมมือระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับ 8 รางวัลที่มาจากการโหวตของคนทั้งประเทศผ่านทางแอปพลิเคชัน Prompt Post และผู้ที่เป็นนัมเบอร์วันในแต่ละสาขา

ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี คว้ารางวัลสุดยอดคนบันเทิงแห่งปี

PROXIE คว้ารางวัลสุดยอดศิลปิน T-POP แห่งปี

ต้นข้าว สุปรียา คว้ารางวัลสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปี

แฝดโซลโมเน่ คว้ารางวัลสุดยอด INFLUENCER แห่งปี

กุลวุฒิ วิทิตศานต์ คว้ารางวัลสุดยอดนักกีฬาแห่งปี

โอตานิ คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์สินค้าไทยแห่งปี

สวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค คว้ารางวัลสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งปี

การประปาส่วนภูมิภาค คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปี
 
โดยงานมอบรางวัล “Thailand Top Vote 2025” จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ณ Auditorium ชั้น G Phenix Pratunam Bangkokพร้อมประกาศ 2 รางวัลเกียรติยศ สุดยอดนักบริหารแห่งปีจากภาครัฐ และ สุดยอดนักบริหารแห่งปีจากภาคเอกชน จากการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางhttps://thailandtopvote.mcot.net/#ThailandTopVote2025 #MCOT #ช่อง9กด30#ไปรษณีย์ไทย #PromptPost