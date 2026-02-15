50 กะรัตไม่พัก! “พี่สุ–พี่ไฮ–พี่ตั๊ก” เมาท์สะเทือนเสื่อ

หลังจากหวานฉ่ำวาเลนไทน์กันไปแล้ว สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” ขอชวนมาเปิดประตูหัวใจของสามสาวตัวแม่ ที่กาลเวลาไม่สามารถทำอะไรพวกเธอได้ กับแก๊ง “พี่สุ – พี่ไฮ – พี่ตั๊ก”
ครั้งนี้ไม่ได้มาแบบทางการ แต่ชวนกันมานั่งล้อมวงปูเสื่อ เมาท์มอยแบบเพื่อนสนิท เปิดหมดเปลือกเรื่องราวชีวิตวัย 50 กะรัต ที่ทั้งสวย เก่ง แกร่ง และยังแซ่บไม่แผ่ว
จากบทบาทในอดีต สู่วันนี้ที่กลายเป็นสามสาวไลฟ์สด เปิดคอนเสิร์ตเอง พูดเอง ขายบัตรเอง สร้างสีสันเองครบวงจร พร้อมอัปเดตรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไปตามวัย แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือ “ความสนิท” และ “ความฮา” ที่ดูเหมือนจะทวีความป่วนหนักขึ้นกว่าเดิม
เบื้องหน้าคือเสียงหัวเราะ แต่เบื้องหลังคือมิตรภาพที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันหลายสิบปี ความเข้าใจที่ไม่ต้องอธิบาย และพลังใจที่คอยซัพพอร์ตกันเสมอ
เทปนี้ทั้งสนุก ทั้งจริงใจ ทั้งอบอุ่น และเต็มไปด้วยพลังบวกของผู้หญิงวัย 50 ที่ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องขออนุญาตใคร
ติดตามโมเมนต์ป่วนๆ และเสียงหัวเราะแบบไม่มีพักได้ใน “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33