“BILLKIN” ประกาศต่อเนื่อง! ลุยทัวร์ต่างประเทศ “BILLKIN FEELQUENCY TOUR”หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่ที่ไทย เตรียมพบแฟนๆ มาเก๊า–สิงคโปร์–เกาหลีใต้ และฮ่องกง

หลังจาก SOLD OUT ทั้ง 3 รอบการแสดงกับคอนเสิร์ต “BILLKIN FEELQUENCY CONCERT PRESENTED BY CP” ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี พร้อมกระแสตอบรับที่ดีมากและขายบัตรหมดทุกที่นั่ง ล่าสุดศิลปินมากความสามารถ “BILLKIN” (บิวกิ้น–พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล) เดินหน้าสานต่อพลังแห่งเสียงดนตรี ประกาศทัวร์อย่างเป็นทางการในชื่อ “BILLKIN FEELQUENCY TOUR” เตรียมพาคลื่นความรู้สึกออกเดินทางไปพบแฟนๆ ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
ทัวร์ครั้งนี้จะเริ่มต้นที่ MACAU, CHINA วันที่ 18–19 เมษายน 2026 ณ GALAXY ARENA ก่อนเดินทางต่อไปยัง SINGAPORE วันที่ 6 มิถุนายน 2026 ณ ARENA @ EXPO และ SOUTH KOREA วันที่ 20 มิถุนายน 2026 ณ KINTEX และ HONG KONG, CHINA ซึ่งจะประกาศวันแสดงในลำดับถัดไป
คอนเสิร์ตนี้ยังคงคอนเซปต์คอนเสิร์ตที่เน้น Music Quality ผสมผสานการเล่าเรื่องผ่านบทเพลง เพื่อถ่ายทอดทุกอารมณ์ให้ผู้ชมได้เชื่อมต่อความรู้สึกไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพลงฮิตที่แฟนๆ ร้องตามได้ และโชว์พิเศษที่เตรียมไว้สำหรับทัวร์ต่างประเทศครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Social Media : Billkin Entertainment
#BILLKIN_FEELQUENCY_TOUR
#BillkinEntertainment #Bbillkin