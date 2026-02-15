หวานไม่มีเปลี่ยน! วาเลนไทน์ครั้งที่ 21 ของคู่รักมาราธอน บอย & เจี๊ยบ

ความหวานยังไม่เคยลดระดับ ความรักไม่มีเปลี่ยน สำหรับคู่รักตัวอย่าง บอย อนุวัฒน์ และ เจี๊ยบ พิจิตตรา ที่ปีนี้ควงกันฉลองวาเลนไทน์เป็นครั้งที่ 21 แล้ว บอกเลยว่าความคลั่งรักยังเหมือนวันแรกที่เริ่มต้นจับมือกัน
ตลอดเส้นทางความรัก ทั้งคู่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความมั่นคงสำคัญกว่าคำหวือหวา จากวันวานที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรค จนวันนี้กลายเป็นคู่ชีวิตที่เติมเต็มกันทั้งในวันที่หัวเราะและวันที่ต้องเข้มแข็ง ความเรียบง่ายแต่จริงใจนี่แหละคือเสน่ห์ที่ทำให้แฟนๆ ยังคงยกให้เป็น “คู่รักต้นแบบ” เสมอมา
วาเลนไทน์ปีที่ 21 จึงไม่ใช่แค่ดอกไม้หรือของขวัญราคาแพง แต่คือการมี “กันและกัน” เป็นของขวัญที่ดีที่สุด เหมือนที่ทั้งคู่เคยบอกเสมอว่า ความรักที่ดีคือการเติบโตไปพร้อมกัน 🤍
และถ้าความหวานมีหน่วยวัด… คู่นี้ก็คงทะลุเพดานไปนานแล้ว!