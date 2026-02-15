xs
ส่องวิถีคนโสด! ทำอะไรกัน? ในวันแห่งความรัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คนโสดเจ็บปวดหัวใจกันทุกปี เพราะต้องเห็นภาพทิ่มใจ คนมีคู่อวดรักหวานๆ ทั้งแคปชั่น รูปภาพ คลิปแบบจัดเต็ม ส่วนปีนี้ 69 มาส่องวิถีคนโสดสไตล์คนดัง ทำอย่างไรในวันวาเลนไทน์ 2569


เอ็นดู “เบส คำสิงห์” มาเป็นตากล้องให้บ้าน “นุ้ย สุจิรา”





ต้นหอม ศกุนตลา ออกกำลังกายในวันวาเลนไทน์ เหงาเฟร่อๆๆ เค้าออกไปเดตกันหมด!



กระทิง ขุนณรงค์ รวมแก๊งออกกำลังกาย สไตล์คนโสด

นาย ณภัทร ออกกำลังกายด้วยคนครับ



โถววว ก้อย-ทิม เต็มฟีด ต้องย้อมใจกันหน่อย

“เจฟ ซาเตอร์” นั่งดื่มนั่งดริ๊งค์กับถั่วทอด

“พลอย เฌอมาลย์” ทำงานและปาร์ตี้ ชีบอกไม่เคยโสดเพราะคบกับตัวเองมานานแล้วและจะคบตลอดไป

อั้ม พัชราภา เล่นสกีชิลๆ กับเพื่อนๆ ที่ญ๊่ปุ่น

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก อยู่บ้านดูแลสวนผัก เล่นกับน้องหมา

แกรนด์ เดอะสตาร์ เอาดอกไม้บนโต๊ะมาทำคอนเทนต์ซะงั้น!





“ท็อป ทศพล” ประกาศว่าตัวเองโสดให้โลกได้รู้ กำลังรับสมัครสาวข้างกายอยู่นะจ๊ะ



โยเกิร์ต อยู่กับน้องหมา

ุลุงเกรท วรินทร ไม่เหงา เพราะเพื่อนเยอะ ออกกำลังกายชิลๆ


