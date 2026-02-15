“ชมพู่ อารยา” เผยเปย์ “คุณยายหนิง” รับวาเลนไทน์ ทั้งรถหรู ทั้งเงินปึกใหญ่ตามสมควรที่ต้องดูแล

“ชมพู่ อารยา” เผยเปย์ “คุณยายหนิง” รับวาเลนไทน์ ทั้งรถหรู ทั้งเงินปึกใหญ่ตามสมควรตามสิ่งที่ต้องดูแล อึ้งกับชุดไปรับรถของแม่ตัวเองอยู่เหมือนกัน
“คุณยายหนิง” กลับมาจากไปเยี่ยมครอบครัวที่อเมริกาเป็นเดือน กลับมาก็ป่วยนิดหน่อย ลูกสาวคนเดียวอย่าง “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ก็เลยทำหน้าที่ลูกกตัญญู ดูแลทั้งกายทั้งใจคุณแม่ เปย์ๆ ฉ่ำๆ ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ไปเลย
“แกอยากไปให้ได้ทุกปี ก็บอกแกอยากไปก็ไป หรืออยากจะปีละ 2 ครั้งก็ได้ คุณตาคุณยายชมก็อายุเยอะมากๆแล้ว 100 ปีแล้ว เวลาแกไปอยู่แกก็จะไปทำหน้าที่ลูก แกเป็นลูกคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆ พี่น้องแกจะซื้อบ้านอยู่ละแวกใกล้ๆ กันหมด แกก็เป็นคนเดียวที่อยู่ไกล
เหมือนตอนนี้มีโอกาสแล้ว ภาระไม่มี สามีตายไปนานแล้ว แกก็จะไปหา ไปใช้เวลากับคุณตาคุณยาย กลับมายายป่วย คงจะอาหารเป็นพิษ นางก็มีบ่นว่าวิงเวียนรู้สึกไม่ค่อยดี กระอักกระอ่วน ตอนนี้หายแล้ว ทำงานแล้ว ถ่ายรายการครัวยายหนิงแล้ว เดี๋ยวจะไปเที่ยวกันต้องรีบหาย”
ตั้งแต่จำความได้ครอบครัวก็ทำสวนแล้ว
“ภาพที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆ 5-6 ขวบที่ชมไปครั้งแรกคุณตาคุณยายก็จะทำสวน ตอนไปอเมริกาครั้งแรกก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ที่มีปลูกมะละกอ แตงกวา ผักมีหมดเลยแบบที่เราทานที่เมืองไทย มีหมด เป็นเรื่องที่บ้านทำกันอยู่แล้ว”
กลับจากอเมริกาก็เปย์ของขวัญชุดใหญ่ให้ “คุณยายหนิง” ทั้งรถหรู ทั้งเงินสด
“รถคันเก่าใช้มาประมาณนึงแล้ว แกก็บ่นนิดหน่อยว่าซ่อมบ่อย เรียกว่าถึงแก่เวลา ก็ดูแลแกตามความเหมาะสม ก็เป็นปัจจัยที่ต้องดูแล รถ บ้าน ความเป็นอยู่ ถึงเวลามันเก่าก็เปลี่ยน จะมีอยู่ช่วงนึงแกไม่ค่อยขับรถเข้ามา ช่วงหลังๆ ชมไม่ค่อยได้ไป แกจะเข้าเมืองมาหาหลานแทน แต่ก่อนซื้อรถคันใหม่เขาจะบอกว่าไม่มีรถ ไม่มา
ปกติแกก็ขับรถเองอยู่แล้ว แต่หลังๆ จะมีผู้ติดตามมาด้วย เป็นเด็กที่บ้าน แกก็ถูกใจกับของขวัญ ก็อึ้งกับชุดที่ยายใส่มารับรถเหมือนกันว่าใครเป็นคนทำ น่าจะเป็นทีมครัวยายหนิง พอดีว่าวันนั้นแกมีถ่ายรายการพอดี คิดว่าทีมน่าจะยุแก แล้วแกก็ไม่ปฎิเสธ”
วาเลนไทน์คือวันปกติ เดี๋ยวเตรียมไปเที่ยวด้วยกัน
“เป็นวันที่ปกติมากๆ เลย ใช้ชีวิตตามปกติเลย ไม่มีอะไรพิเศษเลย ไม่ได้จองร้านอาหาร พอดีว่าพรุ่งนี้ที่บ้านมีเดินทางกัน เดี๋ยวก็ไปเที่ยวด้วยกัน ปกติมากๆ เลย เรามีลูก 3 มันก็ต่างจากเมื่อก่อน เวลาที่มีให้กันมันก็น้อยลงแต่มันก็เป็นความสุขอีกแบบ ไม่รู้สิ เราชอบแบบนี้ ลูกชายก็มีดอกไม้มาให้แม่นะ ให้สาวด้วย ให้พี่เหนิง (ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง) จริงๆ ซื้อมาล็อตเดียวกัน แต่พี่เหนิงมาเมื่อวานพี่เหนิงเลยได้ก่อน ตัดหน้าแม่”