กรี๊ด! “ทิม พิธา - ก้อย อรัชพร” เปิดเองคบกันจริง ไม่ต้องแอบถ่าย!

หลังจากมีภาพหลุดแอบถ่าย “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” กับ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” ระหว่างขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกัน จนเป็นกระแสทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์กันทั้งเมือง สรุปสาวที่หนุ่มทิมแย้มๆ ว่าเป็นแฟนก่อนหน้านี้คือก้อย ทำแฟนๆ ฟินกระจาย
ซึ่งช่วงค่ำที่ผ่านมา ทั้งทิม พิธา และ ก้อย อรัชพร ก็ทำเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยการเปิดตัวในอินสตาแกรมเต็มๆ ภาพมีทุกโมเมนต์หวานๆ มาสก์หน้าตะมุตะมิ มอบดอกไม้ให้กัน สองครอบครัวเจอหน้ากันแล้ว เห็นแล้วขนลุกมากแม๊ ในที่สุดก็เปิดตัวไม่ต้องแอบถ่ายให้วุ่นวาย ขณะที่ชาวเน็ตเข้าไปยินดีกับความรักที่สดใสของทั้งคู่เป็นจำนวนมาก