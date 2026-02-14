MBK Center เปิดการแสดงสุดตระการตา “The Empire of Fire Horses” ฉลองตรุษจีนยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง แคมเปญ “Chinese New Year 2026” ต้อนรับปีม้ามหาเฮง ถึง 22 ก.พ.นี้

ตรุษจีนปีนี้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง MBK Center CHINESE NEW YEAR 2026 CELEBRATION เปิดศักราชใหม่ด้วยโชว์สุดตระการตา “The Empire of Fire Horses” สื่อถึงพลังแห่งความยิ่งใหญ่และการเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ในปีม้าไฟ ณ SKYWALK ชั้น 2 ด้านหน้าศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ซึ่งบรรยากาศโดยรอบตกแต่งในโทนสีแดง สีส้ม และ สีทอง เสริมสิริมงคลกับไฮไลท์ “ม้ามงคล” 8 ตัว สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง กล่องส้มมงคล และ อักษรภาษาจีน “ฟู๋” ที่หมายถึงความโชคดี ปีนี้เพิ่มความพิเศษด้วยกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของ “ส้ม” ผลไม้มงคลที่อบอวลทั่วบริเวณ สร้างความสดชื่นและผ่อนคลายให้แก่ผู้มาเยือน พร้อมเป็นจุดถ่ายรูปเช็กอินรับพลังบวก
พิธีเปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยแสง สี เสียง โดยมีผู้บริหารบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK นำโดย คุณสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า คุณพุทธชาด ศรีนิศากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด คุณอภิชาติ กมลธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกฎหมาย และ คุณสหัพย์ภัค โชควิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมด้วย คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซเว่น สตาร์ สตูดิโอ จำกัด พร้อมนักแสดงดาวรุ่งจากช่อง 7HD ชอน ชวิศการ วรโรจน์โยธิน และ ปูเป้ เกศรินทร์ น้อยผึ้ง ร่วมสร้างสีสันภายในงาน
นอกจากโชว์สุดยิ่งใหญ่ตระการตา “The Empire of Fire Horses” ที่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย ฉลองเทศกาลตรุษจีน CHINESE NEW YEAR 2026 ระหว่างวันนี้ - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลาน Skywalk ชั้น 2 ได้แก่
•14 กุมภาพันธ์ 2569การแสดง Asian Random Dance
•15 กุมภาพันธ์ 2569การแสดงสิงโตเสาดอกเหมย มหาโชคดีตลอดปี
•16 กุมภาพันธ์ 2569การแสดงงิ้วเสฉวนเปลี่ยนหน้ากาก
•17 กุมภาพันธ์ 2569การแสดงเชิดสิงโตและมังกรมหาเฮง
นอกจากนี้ ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ทั้ง เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ จัดกิจกรรมในงาน "Chinese New Year 2026" เฉลิมฉลองปีม้ามหาเฮง ชวนเสี่ยงเซียมซีรับพลังบวก งานดี เงินดี ชีวิตปัง ทั้งเรื่องรัก เรื่องเงินทอง เรื่องสุขภาพ และ เช็คปีชงปฏิทินเทียบอายุจีน จากศาลเจ้าพ่อกวนอู (ตลาดเก่าเยาวราช) ตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569