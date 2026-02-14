ละครจบ คนไม่จบ “นุคนิค-แคท” จิ้นไม่แผ่ว เสิร์ฟเซ็ทภาพหวานรับวาเลนไทน์ เอาใจแฟนคลับ

ละครจบ คนไม่จบกันง่ายๆ นะจ๊ะ สำหรับตำนานคู่จิ้น ฟินเกินต้าน ระหว่างสองพระมเหสีแสงจันทร์ "ผู้กองแคท ร.ต.อ.หญิง ดร.อาทิติยา เบ็ญจะปัก" และ พระมเหสีกิ่งแก้ว "นุคนิค พิมพ์ภัสร์ อภิลพูลลาภ" สองสาวที่เปิดประตูคู่จิ้นยูริคู่แรกแห่งวงการละครพื้นบ้านไทย เรื่อง “เดชอสูร ขันแก้ว นพเก้า” จาก ค่ายสามเศียร์ ออกอากาศทางช่อง 7HD ที่พึ่งปิดกล้อง จบกองไปหมาด ๆ หลังจากจิ้นทำเอาแฟนๆ ฟินจิกหมอนมาหลายตอน พอถึงวันละครจบ ก็ไม่ปล่อยให้ความหวานจบจางไปตามละครแต่อย่างใด
ล่าสุด ผู้กองแคท ควงคู่พี่นุคนิค พิมพ์ภัสร์ เสิร์ฟความหวานกับรูปคู่เซ็ทวาเลนไทน์ แจกความสดใสสุดจิ้นแสนละมุน อบอุ่นไม่ไหวส่งหัวใจรัว ๆ ให้แฟนคลับได้ฟินกันรับวันแห่งความรัก ถ่ายไปเขินไป ความหวานฟุ้งกระจายเต็มสตูฯ ทำเอาทีมงานเคลิ้มฟินตัวบิดตัวงอไปตามๆกัน
ในส่วนผลงานที่กำลังจะตามมาติดๆ ก็อยากให้แฟนๆอดใจรอติดตามกันต่อไปนะคะ รับรองว่ามีอะไรให้ได้เซอร์ไพรส์กันอย่างต่อเนื่องแน่นอนจ้า ส่วนตอนนี้ดูรูปคู่ฟินๆกันไปก่อนน๊า
ติดตามความเคลื่อนไหวของ แคท อาทิติยา และนุคนิค พิมพ์ภัสร์ ผ่านช่องทางออนไลน์กันได้ที่
