“มิราเคิล เล้าจน์” สั่งฟันพนักงานแอบถ่ายภาพหลุด “ทิม พิธา - ก้อย อรัชพร” โทษวินัยร้ายแรง!

หลังจากที่วันนี้ (14 ก.พ.69) โลกออนไลน์ต่างแชร์ภาพหลุด “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” กับนักแสดงชื่อดัง “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” ขณะทั้งคู่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์
ล่าสุด “บริษัท มิราเคิล เล้าจน์” ได้ร่อนจดหมายชี้แจง พร้อมสั่งฟันพนักงานแอบถ่าย เหตุพฤติกรรมถือว่าผิดกฎหมายร้ายแรง
“เรียนลูกค้าและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ตามที่ได้มีข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้องรับรองของบริษัท มิราเคิล เล้าจน์ ทางบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจากสื่อเช่นเดียวกับทุกท่าน และมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยมีนโยบายที่เคร่งครัด ห้ามพนักงานถ่ายภาพ บันทึกภาพ หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) รวมถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ
สำหรับเหตุการณ์ที่ปรากฏนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าเป็น การกระทำส่วนบุคคลที่ฝ่าฝืนนโยบายและระเบียบของบริษัทอย่างชัดเจน โดยบริษัทมิได้มีส่วนรู้เห็นหรืออนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด และพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรงตามระเบียบของบริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้น
บริษัทฯ ขออภัยอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความสบายใจของลูกค้าทุกท่าน และขอยืนยันว่าบริษัทจะเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลพนักงาน การสื่อสารนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว รวมถึงมาตรการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต
บริษัท มิราเคิล เล้าจน์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการบริการ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของลูกค้าในระดับสูงสุดเสมอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านต่อไป”