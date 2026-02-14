Thailand Animal communication ร่วมกับ บริษัท ชาริช โฮลดิ้ง จำกัด จัด charity “รักเกินร้อย ปีที่ 3”

กลุ่ม Thailand Animal communication นําโดย คุณอารีรัตน์ กฤษณะสมิต (ไก่) พร้อมด้วย อาจารย์ EZEkiel Ong จากสถาบัน Animal Communication ประเทศ สิงค์โปร์ ร่วมกับบริษัท ชาริช โฮลดิ้ง จำกัด ของ คุณอภิชาติ ลีนุตพงษ์ และ ม.ล.พลอยนภัส (ดิศกุล) จัดให้มีการจัดงานการกุศล สําหรับผู้ที่รักสัตว์ “รักเกินร้อย” ปี 3 ทั้งนี้ในงานยังได้รับเกียติจาก คุณกรรณิการ์ ปัญยาชีวกุล Representative of Renazzo Group มาร่วมเป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร ของบริษัท ชาริช โฮลดิ้ง จำกัด
สำหรับงานงานรักเกินร้อยนั้นครั้งแรกได้จัดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2567 ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความรัก และในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โชว์รูมลัมโบกินี ถนนวิภาวดีรังสิต
ภายในงานยังเสริมทัพด้วยทีมนักสื่อสารสัตว์หลากหลายท่าน อาทิเช่น ม.ล. นัดดาจันทร์ ประวิตร ตั้งก่อสกุล (จูน), คุณดลิน (โสภณพนิช) ยังพิชิต, คุณธนษร กีรติบุตร, คุณอริยา ตรุษานนท์, คุณวริศรา ตรีเจริญรัตน์, คุณอาริยา สุขะธรรมโม และคุณวิวรรณ เจนมานะชัยกุล
และสำหรับผู้ที่มาร่วมบุญร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้มีผู้ที่รักสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ อันได้แก่ คุณตุ๊กตา จิตรลดา กัลย์จาฤก, คุณมาร์ค ธาวิน พี เซียวตง, คุณชนัทธา รากแก่น,คุณ ขนิษฐา จิตกุศล ฯลฯ
ทั้งนี้ทางกลุ่ม Thailand Animal communication จะเป็นการใช้ศาสตร์ Animal communication โดย Reiki Master เป็นการสื่อสารและเชื่อมช่องทางระหว่างมนุษย์และสัตว์ ส่งเสริมความเข้าใจในสัตว์เลี้ยงที่รักและการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย นำโดย คุณโรเจอร์ โลหนันท์ กรรมการสมาคม โดยมีคุณเกวลิน สุรคุปต์ อุปนายก สมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย) และ คุณกัญญาภัค พรพงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเคส มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) มาเป็นตัวแทนในการรับมอบเงิน
สนใจติดต่อให้สื่อสารกับสัตว์ของท่านได้ที่ 094 469 4963