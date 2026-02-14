เก็บเป็นความลับ 1 ปี! “ปุ๊กลุก - ไมค์” แต่งงานแล้ว เผยคลิปวิวาห์เรียบง่าย “อั้ม พัชราภา” คนดังคนเดียวร่วมเป็นพยานรัก (คลิป)

ถือฤกษ์ดีวันวาเลนไทน์ปี 69 ประกาศข่าวดีเข้าพิธีวิวาห์ตามแบบศาสนาคริสต์เรียบง่ายที่บ้านเจ้าสาวไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 67 สำหรับ “ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล” และ “ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี” โดยมี “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” เพื่อนในวงการเพียงคนเดียวที่ไปร่วมงาน โดยล่าสุดปุ๊กลุกได้เผยคลิปบรรยากาศในวันดังกล่าว พร้อมเขียนแคปชั่นว่า
“2 Dec 2024 — The day we got married.
“Love is patient. Love is kind.
It keeps no record of wrongs.
Love bears all things, believes all things,
hopes all things, endures all things.”
— 1 Corinthians 13:4–7
“ความรักอดทนนาน ความรักมีเมตตา
ไม่จดจำความผิด
ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ
หวังอยู่เสมอ และอดทนอยู่เสมอ”
— 1 โครินธ์ 13:4–7”