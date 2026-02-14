กรี๊ดโรงหนังแทบแตก!! “ฟอส-บุ๊ค” โชว์ เซอร์ไพรส์เกินลิมิต ฟินส่งท้ายซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets” อีพีสุดท้าย

เรื่องราวความรักที่ซับซ้อนซ่อนปมปริศนาไว้มากมายได้ถูกคลี่คลายลงแล้ว สำหรับซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งได้กระแสตอบรับดีอย่างถล่มทลาย ส่ง #MelodyOfSecrets ขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลกและโกยกระแสความฟินสนั่นโซเชียลในทุก EP. ที่ออกอากาศ จนล่าสุดเดินทางมาถึงตอนจบของซีรีส์ที่แฟนๆ นัดรวมตัวกันแน่นทุกพื้นที่ หลังเปิดขายบัตรไปเพียงไม่นาน ก็ Sold out อย่างรวดเร็ว เพื่อร่วมลุ้นบทสรุปความสัมพันธ์ของทุกตัวละครไปพร้อมๆ กับเหล่านักแสดงนำคุณภาพ “ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล, บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย, แจน-พลอยชมพู ศุภทรัพย์, พลอยภัช-ภัชธร ธนวัฒน์” และผู้กำกับฯ คนเก่ง “เติ้ล-ตะวัน จารุจินดา” รวมถึงเต็มอิ่มไปกับโมเมนต์สุดฟินจากเหล่านักแสดงด้วย Special Show สุด Exclusive ทั้งยังสนุกสนานไปกับเกมจับผิด และสัมภาษณ์พิเศษสุดอบอุ่นเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังซีรีส์ พร้อมเซอร์ไพรส์จาก “จูเนียร์-ปณชัย ศรีอารยะรุ่งเรือง” และ “มาร์ค-จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์” ที่แท็คทีมกันมาร่วมเสิร์ฟความฟิน ความสนุกครบรสให้แฟนๆ ในงาน “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Final EP. FAN MEETING” ชนิดที่เรียกว่าปาโมเมนต์หวานกันแบบฉ่ำๆ แน่นโรงภาพยนตร์กันเลยทีเดียว เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 6 สยามพารากอน - โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex
มวลความสุขอบอวลไปทั้งงานเริ่มด้วยโชว์พิเศษจาก 2 หนุ่มฮอต “ฟอส-บุ๊ค” ที่จับไมค์ร้องเพลงประกอบซีรีส์ โดย“ฟอส” โชว์ร้องเพลง “ความรักในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ (ENDLESS LOVE SONG)” ส่วน “บุ๊ค” โชว์เพลง “โลกสีเทา (Dark and Light)” ก่อนเปิดโหมดหวานให้แฟนๆ กรี๊ดกันสนั่นโรงภาพยนตร์ จากนั้น “ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์” ซึ่งรับหน้าที่พิธีกรได้พาทั้งคู่ทักทายแฟนๆ พร้อมเสิร์ฟโมเมนต์หวานด้วยท่าบอกรักกันในวันวาเลนไทน์ และชวน “บุ๋น-แจน-พลอยภัช” ขึ้นบนเวทีมาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงปมปริศนาในเรื่องที่มีแต่ความลับซ่อนเร้นที่ต้องสืบหาความจริง สู่การเล่นเกมจับผิด เพื่อหาคนหลอกลวงตัวจริง กับการทายสิ่งของที่อยู่ในหีบอย่างสนุกสนาน ต่อด้วยสัมภาษณ์พิเศษผู้กำกับฯ “พี่เติ้ล” ผู้กุมความลับของซีรีส์เรื่องนี้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลัง ซีนประทับใจ และฉากแห่งความเป็นที่สุดของพี่เติ้ลที่โรแมนติกที่สุดให้นักแสดงทุกคนร่วมทายใจ นั่นก็คือ ฉากเลิกกัน 10 วิ แล้วกลับมาทำความรู้จักกันใหม่ของ “แทนคุณ-ต้นธาร” (รับบทโดย ฟอส-บุ๊ค) ที่ทำเอาแฟนๆ ฮ็อบหนักและกรี๊ดลั่นเมื่อเห็น 2 นักแสดงมาแรง “จูเนียร์-มาร์ค” มาเซอร์ไพรส์แฟนๆ ร่วมเก็บภาพประทับใจครั้งนี้ไปด้วยกัน ก่อนจะไปร่วมชมซีรีส์ตอนจบพร้อมกัน และโชว์พิเศษจาก “ฟอส-บุ๊ค” ควงคู่ร้องเพลง “What If” มอบความสุขให้แฟนๆ กดชัตเตอร์เก็บภาพความสุขกลับบ้านไปอย่างเต็มอิ่ม และปิดท้ายด้วย “ฟอส-บุ๊ค-บุ๋น-แจน-พลอยภัช” กล่าวขอบคุณแฟนๆ ที่มารวมตัวกันในวันนี้รวมทั้งแฟนๆ ที่รับชมซีรีส์ผ่านหน้าจอที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันอย่างอบอุ่น และร่วมสร้างความทรงจำที่แสนพิเศษร่วมกัน พร้อมสปอยงาน “FORCE BOOK FUNTOPIA FANCON” ที่แฟนๆ ห้ามพลาด และเตรียมตัวไปฟินกันต่อในวันที่ 4 เมษายนนี้ อีกด้วย
