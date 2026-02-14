Animonium 2026 สุดปัง! ดึงทัพศิลปินญี่ปุ่นตบเท้าเข้าร่วมชมงาน Animonium 2026

Animonium 2026 สุดปัง! ดึงทัพศิลปินญี่ปุ่นตบเท้าเข้าร่วมชมงานต่อเนื่อง นำทีมโดย 2 หนุ่มสุดฮอตจากวง FANTASTICS from EXILE TRIBE ที่นอกจาฟจะมาร่วมชมสุดยอดมหกรรมอนิเมะสุดยิ่งใหญ่ Animonium 2026 แล้ว ยังมาโปรโมทซีรีส์ “Masked Ninja Akakage” และเข้าร่วมรอบฉายพิเศษของ LIVE IN THEATER『BATTLE OF TOKYO -Utsukushiki Uso-』 ที่เข้าฉายต่อจากญี่ปุ่น เพียง 2 สัปดาห์ เท่านั้น!
พร้อมด้วย SPECIAL SCREENING & FAN MEETING กับศิลปินจาก LDH Japan จาก 4 วง รวม 19 เมมเบอร์ ที่รวมแฟนคลับมาร่วมชมหนัง พร้อมได้ใกล้ชิดแบบสุดฟิน
ประกอบไปด้วย 3 วงสุดเจ๋งจากญี่ปุ่น WOLF HOWL HARMONY / LIL LEAGUE / KID PHENOMENON ที่ได้มาร่วมชมงาน Animonium 2026 พร้อมกิจกรรม Special Screening & Fan Meeting สุดเอ็กคลูซีฟกันภายในงาน